Chi sono i componenti della band “Lo Stato Sociale”? Scopriamo insieme tutte le informazioni riguardanti l’età, la vita privata e la carriera del gruppo in gara a Sanremo 2021.

Scopriamo insieme i componenti della band bolognese che si presenterà, dopo tre anni, nuovamente sul palco di Sanremo.

Ecco tutte le informazioni sono Lodovico, Francesco, Enrico ed i due Alberto che hanno scritto tantissimi dei successi e dei tormentoni che ci hanno accompagnato durante l’estate.

Lo Stato Sociale: età, altezza, vita privata e profilo Instagram

Nome del gruppo: Lo Stato Sociale

Nome dei componenti: Lodovico Guenzi, Alberto Cazzola, Francesco Draicchio, Alberto Guidetti, Enrico Roberto

Soprannomi: Lodo, Albi, Checco, Bebo e Carota

Età: 35 (Lodovico), 37 (Alberto C.), 35 (Francesco), 36 (Alberto G.), 35 (Enrico)

Professione: cantanti e musicisti

Altezza: –

Peso: –

Account Instagram personale: Lodovico @influguenzer, Alberto C. @albicazzola, Francesco @furrizucchini, Alberto G. @bebaster, Enrico @supercarota_

Account social della band: @lostatosociale

Dopo l’ultima partecipazione a Sanremo, datata 2018, Lo Stato Sociale ha deciso che era giunto il momento di tornare sul palco della kermesse.

Dopo averci regalato “Una vita in vacanza“, canzone che ha fatto ballare veramente tutta Italia, Lo Stato Sociale ha deciso di riprovarci, questa volta con un brano cantato… a sorpresa!

Il gruppo è uno degli esponenti maggiori dell’indie rock-pop ed elettropop italiano, ed hanno iniziato a suonare insieme nel 2009.

Dal 2011 la formazione è completa ed il gruppo esordisce nel 2012 con l’album Turisti della democrazia.

Il successo è quasi immediato: da quando hanno iniziato a suonare sono diventati uno dei gruppi più amati della scena musicale italiana ed hanno collaborato con tantissime star tra cui Luca Carboni, Cristina D’Avena, Arisa, Piotta e Myss Keta solo per nominarne alcune.

Ad oggi Lo Stato Sociale ha anche girato un film e dirige un loro programma radio su Radio 2.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021: chi canterà la canzone?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lodo Guenzi (@influguenzer)

Il brano che porteranno in gara si chiama “Combat Pop” e, con grande sorpresa dei fan, verrà eseguito da “Albi” che ha sempre suonato il basso.

Un cambio di rotta decisamente curioso; a cantare, infatti, è sempre stato Lodovico.

L’ultima idea della band, comunque, avrebbe dovuto prepararci: i cinque componenti, infatti, hanno fatto uscire ben cinque dischi diversi, per ognuno degli artisti del gruppo.

“Combat Pop” è uno dei brani presenti nel disco di Albi e, per questo motivo, verrà eseguito da lui. Insomma, una “prima volta” decisamente importante!

Il testo di “Combat Pop”

Ecco il testo della canzone:

Metti il vestito buono,

Sorrisi e strette di mano,

Che non è niente male

Questo funerale.

Credevi fosse amore

E invece era un coglione,

Sbaglia anche il migliore, ma con stile!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

A le canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

A le hit del mese,

Alle buone maniere…

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Che bravo cantautore

Con tutto questo dolore…

No bella ‘sta canzone eh,

Ma che sfiga!

Il tatuaggio sul collo

Ce l’ha anche mio nonno

E le elezioni di maggio

Le vince il solito gonzo!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

A le canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

A le hit del mese,

Alle buone maniere…

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà? Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Non c’è più il punk

Per dire quanto sei fuori

O il rock per litigare

Con i tuoi genitori,

La canzone impegnata,

Sì ma niente di serio,

Ormai solo Amadeus

Ha un profilo di coppia.

A canzoni non si fanno rivoluzioni

Ma nemmeno un venerdì di protesta,

La moda passa, lo stile resta

Fidati, l’ha detto una stilista.

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Le canzoni più belle de Lo Stato Sociale

Ecco la lista delle dieci canzoni più belle e conosciute del gruppo Lo Stato Sociale: sapevi che erano loro?