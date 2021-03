I festeggiamenti dopo l’ultima puntata del GF VIP sono stati interrotti dalla polizia. Il racconto di Maria Teresa Ruta

Il GF VIP è finito da pochi giorni ma ancora continua a suscitare polemiche. Questa volta a tenere banco non sono i litigi all’interno della casa, bensì la festa avvenuta subito dopo la puntata finale del reality che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi.

Dopo tantissimi mesi di “reclusione forzata” i concorrenti si erano riuniti per festeggiare la fine dell’avventura tutti insieme. Tante le immagini sui social dei vari protagonisti che mostravano la notte decisamente animata e liberatoria. Gli ex gieffini, divisi in varie tavolate, brindavano felici fino a che la festa è stata interrotta dalla polizia.

Le forze dell’ordine, infatti, sono state costrette ad intervenire perchè all’interno del locale si era creato un vero e proprio assembramento. A spiegare meglio quei momenti concitati ci ha pensato una delle protagoniste del fattaccio, ovvero Maria Teresa Ruta.

GF VIP, la Ruta racconta l’irruzione della polizia a Pomeriggio 5

La Ruta, ospite del programma televisivo condotto da Barbara D’Urso “Pomeriggio 5”, ha raccontato quello che è successo all’interno dell’hotel in cui alloggiavano tutti i concorrenti del reality: “Stavamo cenando ed è arrivata la polizia, ci ha guardato e ci ha detto che il nostro era un assembramento. Hanno chiamato la Questura, ci hanno dato dieci minuti di tempo, ci siamo imboscati nelle stanze”.

La notizia ovviamente ha fatto sobbalzare i telespettatori, visto che soprattutto adesso in tempi di Covid i primi a dare il buon esempio dovrebbero essere proprio i personaggi così seguiti in tv. La Ruta ha cercato di giustificarsi, spiegando che alla cena fossero presenti tutte le persone che erano all’interno della casa e quindi, di conseguenza, nessuno era positivo al Covid.

Peccato però che secondo le ricostruzioni e anche le immagini pubblicate sui social si è subito notato che alla festa stessero partecipando anche altre persone: la stessa Ruta, ad esempio, è tornata in camera insieme al suo compagno Roberto.

Tra gli altri particolari rivelati da Maria Teresa ce n’è anche un altro che riguarda la coppia più seguita all’interno della casa, ovvero quella composta da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: a quanto pare le due non si sono scambiate una parola durante la cena. A questo punto la rottura sembra ufficiale.