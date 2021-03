Dan Friedkin è pronto a lanciare il suo primo film da regista proprio a pochi giorni dall’esordio della serie su Totti

Dan Friedkin contro Francesco Totti. I tifosi romanisti possono star tranquilli, in questo caso non si tratta di nulla che possa compromettere il rapporto tra l’attuale presidente della Roma e l’idolo dei supporters giallorossi. Più che altro è una coincidenza a dir poco inusuale per due personaggi legati principalmente al mondo del calcio.

Il businessman americano, però, è da sempre molto attivo nel mondo del cinema e dello spettacolo. Tra le sue tantissime attività, infatti, c’è quella di produttore cinematografico. Dan ha prodotto pellicole di successo come ad esempio “Il corriere – The mule” di Clint Eastwood, ma stavolta ha deciso addirittura di mettersi in proprio e di diventare regista.

Nel 2019 il presidente della squadra capitolina ha quindi diretto il film “The last Veemer”, una storia vera accaduta nell’immediato secondo dopo-guerra. La pellicola sarebbe dovuta uscire lo scorso dicembre nelle sale, ma a causa della pandemia sarà invece trasmesso a partire dal 9 marzo sulla piattaforma streaming Rakuten.

Friedkin, il suo film uscirà poco prima della serie su Totti

La nuova data di uscita del film, per una strana coincidenza, è esattamente 10 giorni prima del lancio in tv della nuova serie dedicata al capitano Francesco Totti.

“Speravo de morì prima”, infatti, debutterà su Sky il 19 marzo e sono stati già svelati tantissimi particolari. La serie racconterà soprattutto gli ultimi due anni di carriera del numero 10 giallorosso ed i momenti che lo hanno accompagnato fino all’ultimo match, comprese le polemiche ed i dissidi avuti con Luciano Spalletti.

Non mancheranno anche i riferimenti alla sua relazione con Ilary Blasi, come ad esempio il divertente racconto del loro primo appuntamento in cui l’ex letterina danneggiò la Ferrari del calciatore.