Da qualche settimana, ormai, il Principe Filippo si trova in ospedale, ricoverato per una non meglio precisata infezione. La visita di Carlo, però, non promette bene.

Cattive notizie per tutti i fan della Royal Family inglese.

Il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta, sembra non stare troppo bene.

Nelle ultime settimane, poi, la situazione sembra essersi aggravata moltissimo; Filippo, che al momento si trova ricoverato in ospedale, potrebbe non uscire per almeno altre due settimane.

Nei giorni scorsi, secondo i portavoce reali, avrebbe convocato il figlio Carlo, l’unico che ha potuto visitarlo, per parlare del futuro della famiglia reale.

Il principe Filippo in ospedale: Carlo è l’unico a visitarlo

Da quando le agenzie reali hanno rilasciato la notizia che il principe Filippo, il consorte della regina, è stato ricoverato in ospedale, i fan della Royal Family hanno iniziato a preoccuparsi seriamente.

Filippo, che non ha il COVID-19 ed è stato uno dei primi vaccinati UK, dovrebbe compiere 100 anni il prossimo 10 Giugno ed è stato ricoverato per una non meglio imprecisata infezione.

A quanto sembra, però, ci si è messa anche una condizione preesistente che coinvolge il cuore a complicare la situazione.

Invece di essere dimesso il prima possibile, come ci eravamo augurati tutti, Filippo è uscito qualche giorno fa dal King Edwards VII (l’ospedale dove è stato ricoverato d’urgenza) per entrare direttamente al St. Bartholomews, un centro di eccellenza per le malattie del cuore.

Se la situazione non fosse spaventosa abbastanza, poi, ci si è messa anche la convocazione del figlio Carlo a rendere lo scenario ancora più nero.

Secondo un ex portavoce della Regina Elisabetta, Dickie Arbiter, che ha lavorato con lei fino al 2000, Filippo avrebbe insistito perché Carlo si presentasse in clinica per “discutere del futuro della famiglia reale“.

(Alcuni storici hanno intatti dichiarato che la Royal Family è finita: ve lo avevamo detto qui).

A quanto sembra, dunque, Filippo è preoccupato; talmente tanto da chiedere al figlio di raggiungerlo anche se in condizioni straordinarie.

Filippo non ha ricevuto visite: da quando è entrato in ospedale, infatti, nessuno (neanche la Regina) è andato a trovarlo.

Di certo Filippo avrà voluto essere messo al corrente di che cosa sta succedendo, in questi giorni, intorno alla Royal Family.

A quanto pare, infatti, a breve verrà rilasciata una lunga intervista televisiva condotta da Oprah Winfrey e con protagonisti l’ormai ex principe Harry e Meghan Markle.

L’intervista promette di essere esplosiva e, di certo, nel quartier generale di Buckingham Palace ci si sta preparando per accoglierla e rispondere al meglio.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, però, il principe Carlo è uscito da questo incontro, durato una trentina di minuti, decisamente provato.

Le indiscrezioni sostengono che il futuro re abbia guadagnato l’uscita, estremamente commosso e praticamente in lacrime.

Di certo vedere il padre in un letto d’ospedale non dev’essere stata una bella esperienza: le speculazioni, però, credono che la commozione sia imputabile alle condizioni di Filippo.

Insomma, la situazione di Filippo non sembra essere delle migliori.

Un altro dei figli della coppia reale (Edoardo) ha dichiarato a Sky che il duca di Edimburgo risponde bene alle cure.

Secondo Edoardo, quindi, il duca di Edimburgo “non vede l’ora di uscire“.

I sudditi, però, sono preoccupati.

La malattia con le sue complicazioni e la preoccupazione per il futuro della Royal Family hanno peggiorato una situazione già delicata.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del principe consorte tenendo, ovviamente, le dita incrociate!