Il tampone del collaboratore di Irama è ancora positivo. Il cantante da regolamento non può partecipare a Sanremo

Niente da fare per Irama. A poche ore dalla sua esibizione sul palco di Sanremo il cantante rischia di essere escluso poichè il tampone di controllo del suo collaboratore è risultato ancora positivo.

Nonostante l’artista non sia stato contagiato dal Covid il protocollo stabilito per portare a termine il Festival stabilisce che in questi casi il concorrente debba essere squalificato ed escluso dalla kermesse.

L’allarme era scattato ieri quando era stata comunicata la positività al coronavirus di un membro del suo staff e gli organizzatori avevano deciso di prendere tempo sostituendo Irama con Noemi, prevista inizialmente in gara durante la seconda serata.

Anche l’ex partecipante di “Amici” si era detto fiducioso nelle sue stories in cui ha raccontato di avere rapporti sporadici con la persona risultata positiva, mentre lui non era stato assolutamente contagiato.

Irama a rischio: le ipotesi al vaglio della Rai

Così, rassicurato dal risultato del suo tampone, Irama aveva postato su Instagram una foto annunciando a tutti la sua partecipazione durante la seconda serata. “Ci vediamo domani sul palco”, aveva scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)

Purtroppo per lui però le cose non stanno esattamente così ed il protocollo parla chiaro. Al momento il cantante è ufficialmente fuori dalla competizione. La Rai però vorrebbe trovare una soluzione per permettergli comunque di esibirsi e partecipare evitando contatti e possibili problemi a livello sanitario.

Ecco dunque che gli autori starebbero pensando a far cantare Irama da remoto in quella che sarebbe sicuramente una novità discutibile. Immaginate, ad esempio, cosa potrebbe succedere se per un qualsiasi motivo dovesse cadere il collegamento durante la performance. I dubbi sono tanti, l’unica certezza è che la Rai farà di tutto per mantenere il Festival in tutta la sua interezza, con 26 partecipanti e non 25.