Fedez ieri si è esibito a Sanremo insieme a Francesca Michielin ed era visibilmente emozionato. Ecco come l’artista combatte l’ansia

Sanremo è partito ieri sera e la prima giornata del Festival ci ha già regalato tantissimi momenti emozionanti. Una delle scene più dolci e commoventi è stata sicuramente quella che i telespettatori hanno vissuto alla fine della performance di Fedez e Francesca Michielin: i due si sono esibiti con i microfoni legati da un filo ed al termine della canzone si sono abbracciati con il rapper che non è riuscito a trattenere le lacrime.

La loro canzone, “Chiamami per nome”, aveva creato tantissime aspettative visto anche tutto il problema creatosi prima dell’inizio della kermesse musicale con il marito di Chiara Ferragni che aveva pubblicato nelle sue stories di Instagram una piccola parte della musica rischiando la squalifica per entrambi. Nonostante tutto il brano è piaciuto molto al pubblico di casa e nella prima classifica ufficiale il duo è momentaneamente in quarta posizione.

Fedez svela come combatte l’ansia

Tornando al momento clou della performance, Fedez ha mostrato ancora una volta il suo lato sensibile e tutte le sue umane paure. Del resto, come lui stesso aveva dichiarato recentemente in un’intervista al settimanale “Gente”, l’ansia da prestazione era tantissima.

A proposito del suo problema con l’ansia, non sono sfuggiti ai fans dei braccialetti che il rapper indossa, molto simili a quelli utilizzati dai detenuti agli arresti domiciliari. Tramite le sue stories di Instagram il cantante ha spiegato: “Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari. Sono braccialetti che mi servono a combattere l’ansia con delle vibrazioni… Vi dirò se hanno funzionato”.

Non solo i braccialetti. Per combattere l’ansia l’artista ha adottato anche altri “trucchetti”: “Sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna”.

Insomma, chi più ne ha più ne metta.