Fedez sul palco dell’Ariston ha dato dimostrazione della sua personalità e del vero io che va al di fuori delle storie su Instagram e dei social network.

Nelle ultime ore si è parlato moltissimo di Fedez per la camicia che ha deciso di indossare per la prima serata di Sanremo 2021. Una camicia che porta 4 iniziali: la F, la C, la L ed una V. La F per il suo nome, la C per la bellissima Chiara Ferragni, sua moglie. Si continua poi con la L di Leone Lucia Ferragni, loro primogenito, e la V dovrebbe essere invece l’iniziale del nome della secondogenita.

Il mondo del web si è concentrato tutto su questo, in realtà però Fedez stasera ha fatto parlare di sé per le emozioni che ha trasmesso all’Aristone soprattutto per quel gesto che di certo non è passato inosservato. Vediamo che cosa è successo.

Fedez scoppia in lacrime dopo la canzone con Francesca Michielin

I due hanno cantato con i microfoni legati da un filo bianco che già di per sé mostra in primis il legame che c’è fra i due giovani. Fedez, bisogna dirlo, nonostante i mille “problemi” dati alla Michielin proprio per questo Sanremo, ha sempre dimostrato di tenere tantissimo alla sua amica e collega.

L’emozione sul palco era però palpitante e sin dall’inizio della canzone il giovane era molto emozionato. Chi lo ha visto esibirsi in diretta può giurare di aver percepito il tremolio nel movimento e nella voce del papà del piccolo Lello nazionale. Infatti al termine della canzone il rapper è scoppiato in lacrime.

Ovviamente il web ha notato il tutto. I sostenitori del cantante affermano che il giovane ha mostrato il suo lato umano più puro, quello lontano dai social e che dimostra quanto dietro l’artista ci sia l’uomo che si emoziona al pensiero di esibirsi sul palco più importante.

