Per i fan della coppia il viso angelico del bellissimo Leone Lucia Ferragni è tutt’altro che nuovo. Andiamo a vedere cosa sappiamo del simpaticissimo ometto.

I fan della coppia conoscono benissimo il piccolo Leone. Infondo lo vediamo sempre divertirsi con la sua mamma ed il suo papà nelle stories di Instagram che di solito pubblicano lei o lui sui propri canali. Un bambino sempre molto sorridente ed allegro.

Uno sprint di energia e simpatia che mette sempre di buon umore ed i cui video delle sue reazioni a vari accaduti quotidiani sono sempre virali. Insomma non si può dire che esiste un singolo individuo che possa non essere completamente ammaliato dalla simpatia e dolcezza del piccolo di casa Lucia Ferragni.

Conosciamo tutto sul piccolo Leone Lucia Ferragni? Ne siamo proprio sicuri? Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo sul piccolo più amato del web.

Leone Lucia Ferragni: tutto quello che sappiamo sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Andiamo a vedere tutte le caratteristiche che circondano il meraviglioso bambino che a breve avrà una sorellina. Il piccolo di casa Ferragni Lucia è il più famoso del web.

Nome e Cognomi: Leone Lucia Ferragni

Leone Lucia Ferragni Genitori: Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez Data di nascita: 19 marzo 2018

19 marzo 2018 Segno zodiacale: Pesci

Pesci Luogo di nascita: Los Angeles (Stati Uniti d’America)

Los Angeles (Stati Uniti d’America) Fratelli e sorelle: a breve nascerà la sua sorellina

a breve nascerà la sua sorellina Soprannome: il piccolo è stato chiamato alla nascita dai propri genitori anche “baby raviolo” siccome il 20 marzo negli USA è la giornata del raviolo.

il piccolo è stato chiamato alla nascita dai propri genitori anche “baby raviolo” siccome il 20 marzo negli USA è la giornata del raviolo. Curiosità: I video che lo ritraggono alle prese con i suoi genitori sono sempre virali e diffusi in lungo ed in largo. Tutti amano il piccolo Leone. Fedez gli ha dedicato la canzone “Prima di ogni cosa” un testo che tocca dritto al cuore. Ha inoltre un fan account che conta più di 33 mila followers.

Figlio di una educazione esemplare ed inclusiva. Il piccolo è cresciuto con precisa attenzione ad ogni aspetto della sua formazione. Nonostante le continue polemiche sui loro metodi, i due giovani genitori sostengono e continuano a crescere il loro bambino per renderlo in futuro un uomo consapevole del mondo che lo circonda e libero di avere una propria autonomia di pensiero.

Se non fosse stato per la pandemia sarebbe stato la mascotte perfetta di questo Sanremo 2021 per il suo papà che si esibirà sul palco dell’Ariston assieme alla sua amica Francesca Michielin, di cui ormai conosciamo bene il fidanzato.