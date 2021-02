Sanremo lascia spazio anche alle coppie più conosciute e meno conosciute del piccolo schermo. Vediamo chi è Ramiro Levy il fidanzato di Francesca Michielin.

Non è molto conosciuto, non quanto la sua bellissima fidanzata Francesca Michielin. I due si amano tantissimo ed hanno una storia d’amore che si pensa non riceverà molti riflettori durante le esibizioni a Sanremo 2021 della bellissima cantante assieme al suo caro ed ultra famoso amico Fedez.

La giovane ex star di X Factor è molto innamorata di lui anche se entrambi mantengono il massimo grado di riservatezza sul loro rapporto di coppia. In realtà però il tutto sarebbe stato svelato dalla giovane artista a seguito di una intervista tenutasi con Caterina Balivo.

Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e soprattutto a scoprire qualche curiosità inaspettata e che sicuramente ci lascerà a bocca aperta. Chi è Ramiro Levi degli Stelton?

Chi è Ramiro Levi degli Stelton: tutto ciò che sappiamo su di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ramiro Levy (@khaledlevy_)

Nome e cognome: Ramiro Levi

Ramiro Levi Gruppo di appartenenza: Stelton

Stelton Data di nascita: non ancora disponibile, dovrebbe essere nato nel 1985

non ancora disponibile, dovrebbe essere nato nel 1985 Luogo di nascita: non ancora disponibile, dovrebbe essere Barcellona

non ancora disponibile, dovrebbe essere Barcellona Età: non ancora disponibile

non ancora disponibile Altezza: non ancora disponibile

non ancora disponibile Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Ruolo nella band: voce, tastiere, chitarra, ukulele e sintetizzatore.

voce, tastiere, chitarra, ukulele e sintetizzatore. Fidanzata: Francesca Michielin

Francesca Michielin Altri componenti della band: Daniel Plentz, percussionista, batterista e chitarrista, Eduardo Stein Dechtiar, al basso

Daniel Plentz, percussionista, batterista e chitarrista, Eduardo Stein Dechtiar, al basso Followers su Instagram: 2854

2854 Curiosità: di lui ne ha parlato la stessa fidanzata da Caterina Balivo. Infatti la sua band aveva cantato sembra proprio al compleanno della bella conduttrice televisiva.

Fu visto per la prima volta assieme alla sua band in un programma italospagnolo condotto dal celebre Fabio Volo. Proprio in quell’occasione furono notati da alcuni produttori musicali di MTV e così ha avuto inizio la loro carriera.

La coppia non si sa come si sia conosciuta e né tanto meno qualche altro gossip. Ciò che è certo è che i due si amano ed hanno collaborato assieme per unire le proprie voci. Non risultano però esserci stati dei duetti ufficiali fra i due cantanti che ora fanno coppia fissa.

Lo rivedremo a Sanremo in veste di first lord della giovane cantante ex star di X Factor? Chissà cosa avrà pensato quando la canzone di Fedez e della sua fidanzata era a rischio eliminazione dalla gara. Tutti in attesa di Sanremo 2021?