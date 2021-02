Il giovane cantante romano Folcast approda a Sanremo Giovani 2021 e proverà a conquistare il podio. Vediamo tutto ciò che conosciamo di lui.

Uno dei cantanti che si giocherà il podio di Sanremo Giovani 2021 è proprio lui, Folcast. Ancora non molto seguito sui social avrà sicuramente modo di aumentare i propri followers e fan con le sue esibizioni sul palco dell’Ariston. Ma conosciamo tutto di lui?

Folcast, all’anagrafe Daniele Folcarelli, è un cantautore romano di 28 anni. E’ stato uno dei finalisti di AmaSanremo, il programma televisivo di casa Rai Uno, che gli ha permesso di partecipare a Sanremo Giovani nell’edizione 2021 condotta dal direttore artistico Amadeus.

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su di lui e qualche curiosità a lui legata. Sarà pronto a stupirci con le sue esibizioni sul palco?

Folcast: in dettaglio chi è il cantautore Daniele Folcarelli a Sanremo Giovani 2021

Nome d’arte: Folcast

Folcast Vero Nome: Daniele Folcarelli

Daniele Folcarelli Data di nascita: 1992 (la data è ancora in aggiornamento)

1992 (la data è ancora in aggiornamento) Età: 28 Anni (in aggiornamento vista la data ancora non disponibile)

28 Anni (in aggiornamento vista la data ancora non disponibile) Segno zodiacale: i nformazione non disponibile al momento

nformazione non disponibile al momento Professione: Cantautore

Cantautore Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: ancora in aggiornamento

Peso: ancora in aggiornamento

ancora in aggiornamento Tatuaggi: il giovale non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo

il giovale non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Amori: è fidanzato con una ragazza di nome Lorenza forse prima di maggio 2018

è fidanzato con una ragazza di nome Lorenza forse prima di maggio 2018 Followers su Instagram: 3776

3776 Curiosità: ama suonare la chitarra e conosce molto bene anche l’utilizzo e le armonie del pianoforte. Ha fatto, nel corso della sua vita, il cammino di Santiago de Compostela.

Sulla sua vita privata non si conosce tantissimo se non il fatto che durante la scorsa estate ha aperto il live di un celebre artista quale Daniele Silvestri. Certo la pandemia non ha aiutato il giovane artista emergente che però saprà sicuramente come farsi valere sul palco più famoso d’Italia.

A Sanremo Giovani 2021 porterà la canzone “Scopriti” la cui melodia è davvero ancora tutta da scoprire ed apprezzare sul palco dell’Ariston. Ne vedremo sicuramente delle belle con l’artista emergente della cittadina romana che portato in gara un brano sulla solitudine. Toccante a dir poco.