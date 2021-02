Gaudiano si appresta a fare il suo debutto al teatro più importante del panorama musicale italiano nella categoria dei Giovani. Vediamo tutto ciò che sappiamo su di lui.

Gaudiano è un cantante di origini pugliesi che ha riscosso successo durante la sua scalata all’Ariston in AmaSanremo dove ha partecipato assieme agli altri artisti per contendersi un posto per Sanremo Giovani 2021. Questo potrebbe essere un grande trampolino di lancio per la sua carriera.

Il giovane cantante ha portato la sua canzone “Polvere da sparo” nella finale del 17 Dicembre con cui è riuscito a guadagnarsi l’accesso all’Ariston e la possibilità di scalare la vetta.

Non tutti però sanno chi è il ragazzo che è anche ancora poco seguito sui social. Si rivelerà lui essere la sorpresa di questa edizione? Intanto andiamo a vedere chi è il giovane.

Chi è Gaudiano? Tutto ciò che sappiamo sul cantante di Sanremo Giovani

Nome d’arte : Gaudiano

: Gaudiano Nome : Luca Gaudiano

: Luca Gaudiano Data di nascita: 3 dicembre 1991

3 dicembre 1991 Età : 29 anni

: 29 anni Segno zodiacale : sagittario

: sagittario Luogo di Nascita: Foggia

Foggia Professione : Cantante e chitarrista

: Cantante e chitarrista Altezza: in aggiornamento

in aggiornamento Peso: in aggiornamento

in aggiornamento Tatuaggi: nessuno visibile almeno sulle braccia e sulle gambe. Seguiranno aggiornamenti

nessuno visibile almeno sulle braccia e sulle gambe. Seguiranno aggiornamenti Followers su Instagram: 3.501

3.501 Fratelli e sorelle: sembra abbia solamente un fratello maggiore di 39 anni

sembra abbia solamente un fratello maggiore di 39 anni Amori: il giovane cantante pugliese sembra mantenere la massima riservatezza circa la sua vita sentimentale e non si sa quindi nulla su di lui.

il giovane cantante pugliese sembra mantenere la massima riservatezza circa la sua vita sentimentale e non si sa quindi nulla su di lui. Curiosità: ha raccontato il significato del brano Polvere da sparo che ha presentato a AmaSanremo 2020. Lui stesso ha dichiarato che questa è stata per lui una canzone che mai avrebbe voluto scrivere, infatti il 28 marzo 2019 è venuto a mancare il papà di Luca e questa canzone è il prodotto di tutte le riflessioni che ancora oggi lo accompagnano e lo “aiutano nella medicazione quotidiana di questa ferita”.

Il giovane cantante di origini pugliesi, Gaudiano, ha raccontato di aver amato la musica sin dalla tenera età e che in particolare un momento è stato per lui davvero significativo. Il padre infatti, quando lui era piccolissimo, gli regalò una chitarra. Questo strumento è stato per lui, da allora, indispensabile.

Il giovane è pronto a scendere in campo e dimostrare le sue doti artistiche senza lasciare spazio alla concorrenza. Sarà lui il vincitore di questa edizione di Sanremo Giovani? Che sia questo il suo trampolino di lancio per il panorama musicale italiano?