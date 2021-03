Ogni anno delle giovani promesse della musica provano a conquistare il loro posto nella musica italiana passando per il teatro Ariston. Chi è il vincitore di quest’anno.

Ogni anno si svolge come di consueto la gara che vede lo scontro fra cantanti già affermati nel mondo della musica che cantanti in erba che provano ad intraprendere la strada della musica e che vedono nel teatro Ariston la possibilità di poter emergere.

Durante questa edizione, con l’aiuto della trasmissione AmaSanremo, si sono esibiti sul palco giovani talentuosi e pronti al palco. Voci particolari e personalità forti che sul palco dell’Ariston hanno cercato di conquistare la vetta e soprattutto il pubblico.

Quest’anno ai giovani sono stati assegnati il premio della critica Mia Martini, quello della sala stampa Lucio Dalla ed infine il premio per il vincitore di Sanremo Giovani 2021. Andiamo a vedere chi è il vincitore che ha fatto una dedica arrivata dritta al cuore.

Gaudiano vince Sanremo Giovani 2021: la classifica completa

I premi in totale sono tre quelli da assegnare, tutti e tre naturalmente molto importanti, ma solo uno è quello per il vincitore assoluto della competizione.

Nel dettaglio si aggiudica il premio della Critica Mia Martini, per la sezione nuove proposte assegnato dalla sala stampa, Wrongonyou con la canzone “Lezioni di volo”. Il premio Lucio Dalla invece è stato assegnato sempre dalla sala stampa a Davide Shorty con la canzone “Regina”.

Nella classifica finale al quarto posto c’è WrongOnYou, al terzo posto invece Folcast. Al secondo posto Davide Shorty invece e quindi il vincitore assoluto è Gaudiano!

Grande festa per il giovane che si è aggiudicato il podio di Sanremo Giovani 2021. Che sia per lui la strada per un domani ricco di musica e di spettacoli. “Due anni fa mio padre è andato via ed adesso lo sento qua con me” dice il giovane accettando con commozione il premio che dedica personalmente proprio al suo papà che è venuto a mancare.

Una commozione evidente in viso e che ha lasciato tutti senza parole. Nessuno ha fatto a meno di commuoversi per la dedica così fortemente sentita da parte del giovane ragazzo.

Gaudiano vince tra le Nuove Proposte! Vittoria meritata e al tempo stesso scontata. #Sanremo2021 — Lorenzo Stravolo (@LaurentMagicus) March 5, 2021

Bravissimo Gaudiano che ha vinto le nuove proposte. Davvero meritatissimo#Sanrem2021 #Sanremo21 — Francesco💚 (@frafraxo) March 5, 2021