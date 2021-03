Gaia potrebbe non presentarsi alla serata di stasera del Festival di Sanremo 2021; le indiscrezioni dicono che sia completamente priva di voce. Cosa succederà?

Il Festival di Sanremo, lo sappiamo, non è mai esente da battute d’arresto, situazioni particolari e veri e propri problemi che ne minacciano, ogni volta, la riuscita.

Quest’anno, poi, a causa del Covid-19 e delle restrizioni, la situazione è diventata sempre più delicata e difficile.

Adesso, oltre alle complicazioni derivanti dal periodo storico, ci si mette anche la possibile defezione della cantante che ieri ci ha fatto emozionare più di tutti.

Ecco cosa sta succedendo.

Gaia potrebbe saltare Sanremo 2021: ecco cosa sta per succedere

“Che hai combinato?” chiede una voce fuori campo nelle stories di Gaia, la cantante che ieri sera ci ha fatto emozionare con un’interpretazione sentita ed incredibile del brano di Luigi Tenco.

La cantante, infatti, è sdraiata a letto e vicino a lei c’è una persona che tiene in alto una flebo; Gaia la indica e tutti iniziano a ridere.

“Quanto vale al Fanta Sanremo questo?” chiede di nuovo la voce di prima, sempre tra l’ilarità generale.

Ridendo, è questo il modo in cui Gaia comunica ai suoi fan che potrebbe non cantare questa sera.

Eh sì, perché tra una risata e l’altra, quello che emerge dalle sue stories è che il rischio di non riuscire ad eseguire la performance, questa sera, è veramente alto.

Le stories successive, poi, sono un vero e proprio simpatico siparietto.

Gaia, di fronte alla telecamera, si riprende mentre cerca di parlare ma, in realtà, muove solo le labbra. La sua collaboratrice parla per lei, ripetendo il testo che è anche scritto in “sovraimpressione“.

“È tutto ok. Non ho troppa voce… non ho capito niente (interrompe l’assistente) ma mi riprenderò, mi riprenderò stasera!”

Il video è seguito da una ripresa di Gaia su di un letto d’ospedale. A quanto pare, infatti, la cantante è stata colpita da un subitaneo momento di afonia e potrebbe non riuscire a fare la sua performance questa sera.

Dopo la defezione di un’altra grande protagonista di Sanremo, quindi, la quarta serata (qui trovate il programma) potrebbe rivelarsi un vero e proprio disastro!

Neanche dieci minuti fa, fortunatamente, Gaia è riuscita a tranquillizzare i suoi fan.

Per quanto non si sappia bene in quali condizioni, la famosa cantante ha comunicato che, in un modo o nell’altro, questa sera si farà trovare nuovamente sul palco di Sanremo 2021.

L’afonia che l’ha colpita nel pomeriggio, quindi, è evidentemente frutto di un momento passeggero e sicuramente, riuscirà a farci emozionare di nuovo.

“Ci vediamo tra poco sul palco“, sostiene Gaia: sarà davvero così?