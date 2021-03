Una brutta notizia per il festival di Sanremo: Simona Ventura è positiva al Covid-19. L’ultima defezione rischia di mettere in crisi Amadeus.

Continuano le crisi da risolvere al volo per Amadeus, Fiorello e tutti gli organizzatori del Festival di Sanremo 2021.

A quanto pare, infatti, la lunga lista delle defezioni a causa del Covid-19 si allunga di nuovo.

L’ultima a rinunciare alla kermesse, in ordine di “annuncio”, è proprio Super Simo che avrebbe dovuto essere la co-conduttrice ed ospite della serata finale.

Ecco che cosa ha detto Amadeus in conferenza stampa.

Simona Ventura positiva al Covid-19: non potrà partecipare a Sanremo 2021

“Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina ,facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per #sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica . Grazie amico mio @giovanna_e_amadeus e a tutta la famiglia di @sanremorai per avere pensato a me . Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi . Continuate a fare la storia , io per questa volta farò il tifo da casa . A presto”

Un annuncio dato quasi in lacrime dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus.

Simona Ventura, infatti, ha dovuto comunicare la sua positività al Covid-19 e rinunciare all’opportunità di presenziare come co-conduttrice ed ospite nella serata finale della kermesse.

Il colpo arriva dopo tantissime defezioni e problematiche che, mai come quest’anno, hanno caratterizzato lo svolgimento del Festival di Sanremo.

Tra Irama costretto a cantare/non cantare e la necessità di fermare a metà l’esibizione di Fasma e Nesli, il Festival sta procedendo decisamente a singhiozzo.

Adesso è arrivata l’ultima cattiva notizia: Simona Ventura ha il Covid-19 e non potrà essere presente come co-conduttrice di Amadeus.

Dopo aver scoperto all’ultimo di essere positiva, grazie ad un tampone di controllo, Simona ci ha tenuto a chiarire la sua situazione sui social.

Anche se positiva, infatti, per fortuna Simona Ventura è asintomatica e non sta male. Amadeus ha commentato così:

“Un grande dolore per me. Sta bene, è in buone condizioni di salute. Ma Simona è disperata. Era felice di venire a Sanremo, di rivivere quella magia che solo il Festival sa regalare. Soprattutto dopo tanti anni”

Simona, infatti, è stata una delle più grandi sostenitrici del Festival e già un mese fa si era espressa riguardo la possibilità che venisse cancellato:

“Spero davvero che si trovi la soluzione e che #sanremo2021 si faccia, #sanremo è patrimonio di tutti gli italiani 🇮🇹 ed è visto in più di 250 paesi nel mondo; inutile dire che uniti si può (poiché uniti non lo saremo mai) ma con i dovuti controlli e protocolli si potrà. Forza @giovanna_e_amadeus !! #sanremo2004”

Queste le parole che la famosissima presentatrice aveva deciso di condividere con i suoi follower, ricordando Sanremo 2004 che l’aveva vista presentare il Festival.

Simona, infatti, è stata una delle quattro donne nell’intera storia del Festival, a presentare in qualità di prima conduttrice la kermesse.

Adesso, purtroppo, la notizia della sua positività l’ha allontanata dal palcoscenico più famoso d’Italia ed ha reso un cattivo servizio all’intero programma.

Il Festival, infatti, continua ad andare avanti nonostante la platea vuota e gli ascolti che sono decisamente bassi e che stanno punendo il grande lavoro fatto da tutti i collaboratori.

La defezione di Simona Ventura, uno dei personaggi più attesi ed amati, sicuramente creerà non pochi problemi.

Rimane aperta, ovviamente, la domanda più importante.

Chi sostituirà Simona Ventura?