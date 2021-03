La serata delle cover era iniziata col botto e con una ballata di liscio. Poi però Amadeus ha dovuto bloccare la musica di Nesli e Fasma. Ecco cosa è successo.

Purtroppo a volte accadono cose sul palco dell’Ariston che lasciano il segno e si riversano sulle esibizioni dei cantanti in gara. La terza serata del festival di Sanremo 2021 poi, essendo dedicata alle cover , mette ancora più sotto pressione gli artisti per la responsabilità di cantare grandissimi successi del passato e per giunta con con a fianco gli interpreti originali. Una cosa da far tremare le ginocchia

Questa volta il problema ha colpito il giovanissimo cantante Fasma mentre si esibiva con Nesli. Il tutto non è naturalmente passato inosservato né al popolo del web e nemmeno allo stesso conduttore televisivo e direttore artistico dello show, Amadeus.

Andiamo a vedere cosa è successo ed in che modo Amadeus ha cercato di risollevare la situazione. Il festival di Sanremo 2021 rischiava di diventare davvero pesante, ma l’intervento tempestivo di ‘Ama’ ha permesso che lo spettacolo continuasse. Ecco quanto è accaduto.

Amadeus blocca la canzone di Fasma e Nesli: problemi tecnici

Il tutto è accaduto nel mentre che l’artista in gara Fasma si esibiva assieme al famosissimo cantante Nesli sulle note della più nota delle sue canzoni, “La Fine”. Gli utenti hanno subito notato che nel momento in cui Fasma stava pronunciando le parole il microfono non funzionava.

I due artisti sembravano però non essersi accorti di quanto stava accadendo e quindi hanno continuato a cantare la loro canzone. Il tutto stava procedendo nei modi peggiori visto il problema tecnico audio che si stava verificando. Sarebbe stata una esibizione penalizzante.

Per questo motivo Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore dello show, ha deciso di stoppare in diretta l’esibizione dei due cantanti e mandare la pubblicità in attesa della risoluzione del problema.

I due si sono poi esibiti sulle note di “La fine” subito dopo la pubblicità regalando questa volta una esibizione davvero godibile e molto più che sufficiente così come in ogni volta che si esibisce il famosissimo cantante Nesli, che, diciamocela tutta, è come il vino: più invecchia e più….

