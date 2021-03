Non solo naturalmente Fedez e Francesco Renga, questa spilla l’abbiamo vista più volte durante il corso dell’evento di Sanremo 2021. Vediamo che cosa significa.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 quando ormai si sono esibiti moltissimi dei 26 artisti in gara con le proprie cover assieme ai propri ospiti, non abbiamo potuto fare a meno di notare una particolarissima piccola spilla portata con fierezza dai cantanti in gara.

La ragione per cui gli artisti in gara indossano questa spilla è molto intuitivo, anche se abbastanza inaspettato per alcuni, nonché anche dal forte impatto sociale.

Infatti le spille indossate hanno un significato di grande confronto, dibattito e conforto sociale facendo riferimento all’iniziativa “I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa”. Questa iniziativa è sostenuta da Scena Unita, fondo istituito per supportate i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà a causa della pandemia.

Cosa significa la spilla che indossano alcuni cantanti in gara?

Al contrario di quanto si possa immaginare siccome spessissimo si parla di oggettistica comune ma puramente estetica, le spille non sono solo un vezzo stilistico ma una vera e propria iniziativa benefica sostenuta da Scena Unita il fondo istituito per sostenere i lavoratori dello spettacolo in difficoltà durante la pandemia.

Ad aderire a tale splendida iniziativa, portata sul palco di Sanremo per sensibilizzare l’opinione pubblica sono stati tra gli altri anche il famosissimo cantante Fedez assieme alla sua amica e collega Francesca Michielin, nonché anche Casadilego e Francesco Renga.

“Fa parte di un’iniziativa di Scena Unita – spiega il famosissimo rapper padre del piccolo Leone – fondo destituito per i lavoratori del mondo dello spettacolo”.

Il giovane rapper ha poi spiegato anche che “quest’iniziativa è nata proprio per chiedere sostegno per i lavoratori di un settore devastato, ristori adatti ed efficaci, una rappresentanza specifica per avviare una riforma che ancora si attende. Un modo per essere vicino ai lavoratori del nostro settore che stanno soffrendo una crisi mai vista prima”.

Insomma sul palco dell’Ariston continua l’iniziativa degli artisti dello spettacolo più famosi di dare risalto a coloro che dietro le scene non sono sempre sotto i riflettori e che però risentono moltissimo ed hanno risentito troppo della pandemia che li ha messi in ginocchio.

(Forse mi sarò perso qualcosa, ma perché alcuni cantanti hanno l’adesivo con play/pause?) #sanremo21 #Sanremo2021 — Leonardo Mangini (@Leoman3000) March 4, 2021

qualcuno sa spiegarmi il significato delle spille “play pause” che indossano tutti i cantanti? Grazie #sanremo2021 — aroti meloni (@apeindiana) March 4, 2021