Ami la tecnologia? Non riesci a rinunciare all’ultimo modello uscito? Scopriamo insieme quali sono i cinque segni zodiacali più tecnologici

Molte persone hanno una forte passione per tutto ciò che è tecnologico. Si parte dalla nuova tv fino ad arrivare ad un microchip da inserire nel proprio computer. Tutto ciò che è elettronico è come il toro con il rosso: irresistibile! I tecnologici spendono tantissimi soldi per la loro passione, a volte per comprare un modello nuovo pur avendo quello uscito qualche mese prima.

I tecnologi amano tutto ciò che è elettronico. Nelle loro case spesso si vedono apparecchi che sembrano usciti da un film di fantascienza. C’è chi fa arrivare dall’altra parte del mondo una telecamera di sicurezza, magari perché è soltanto un po’ più precisa rispetto a quella che produce un’azienda a pochi chilometri da casa.

La passione per la tecnologia può dipendere dal segno zodiacale. Ce ne sono alcuni che hanno una vera e propria predisposizione per tutto ciò che è tecnologico. Scopriamo quali sono i cinque segni più tecnologici dello zodiaco.

I segni zodiacali più tecnologici. Ecco i primi cinque

Ognuno di noi ha le sue passioni. Tra queste c’è la tecnologia, alla quale tante persone non possono rinunciare. Spesso la tecnologia rende più comoda la nostra vita e quindi può tornare utile nel quotidiano. C’è chi acquista tutto da internet e chi invece preferisce recarsi in un negozio, per toccare con mano il prodotto da acquistare.

Non tutti sanno che il nostro segno zodiacale può farci comprendere tanti aspetti del nostro carattere. Spesso, in base all’appartenenza ad un segno dello zodiaco, si capisce quali sono le abitudini preferite di una persona. E la passione per la tecnologia può dipendere proprio dal nostro segno zodiacale.

Abbiamo già visto quali sono i segni più spendaccioni e quali sono i segni zodiacali più snob. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più tecnologici. Siete pronti a scoprirlo? Ecco la classifica con le prime cinque posizioni.

Quinto posto: Bilancia. Quelli tecnologici… ma non troppo!

Sei affascinato dalla tecnologia ma spesso non ti accorgi di quanto possa aiutarti nella vita. A volte acquisti un prodotto ma non lo sfrutti al massimo. Ti piace confrontarti con i tuoi amici prima di fare un acquisto, per poi metterlo in mostra e far vedere a tutti il nuovo arrivo in casa tua. La tecnologia ti serve a soddisfare i tuoi gusti, non la vedi come qualcosa che può aiutarti nella vita.

Quarto posto: Sagittario. Quelli che fanno finta di sapere tutto

Se qualcuno ti chiede informazioni su un nuovo prodotto in vendita, tergiversi e corri ad informarti perché in realtà non ne sai tantissimo. Anche se ti piace farlo credere agli altri. Ostenti conoscenze che non possiedi fino a quando non vieni beccato dal vero esperto. Forse perché sei affascinato dalla tecnologica ma proprio non ci capisci niente. Hai provato anche a formattare il computer, ma sei ancora al punto di partenza.

Terzo posto: Vergine. Gli ipercritici

Sei molto incuriosito dal mondo della tecnologia. Ti piace scoprire nuovi oggetti e nuovi prodotti. Spesso dedichi molto tempo a queste ricerche e provi a capire come funziona l’oggetto che hai acquistato. Questa curiosità ti porta ad essere molto critico nei confronti di tutti i prodotti, provi sempre a trovare i difetti in tutto ciò che acquisti. Sei invidioso della manualità dei veri esperti, forse per questo critichi tutto.

Secondo posto: Gemelli. Quelli che non ne possono fare a meno

Una vita senza tecnologia non è degna di essere vissuta. Sincronizzi lo smartphone con orologio, televisore e tutti gli elettrodomestici presenti in casa. Hai un sistema d’allarme modernissimo. La tecnologia ti appassiona e ti diverte, ti piace aggiornarti in continuazione. Hai tutto ciò che è appena stato messo sul mercato. Respiri le onde del wi-fi più dell’ossigeno.

Primo posto: Acquario. Quelli che vivono circondati dalla tecnologia

Urano è il maestro della tecnologia ed è il tuo pianeta. Non puoi non amare tutto ciò che è tecnologico. Tra i segni zodiacali più tecnologici tu sei al primo posto, non c’è gara. Ti piace circondarti da tutti gli oggetti più innovativi del momento. Hai abbandonato da tempo carta e penna per passare al tablet. Hai due telefoni, pc fisso, portatile e nella tua casa ci sono almeno dieci telecomandi. La tecnologia per te serve a rendere il mondo un posto migliore.