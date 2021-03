Quali sono i segni più snob dello zodiaco? Scopriamo la classifica delle prime cinque posizioni di segni con la puzza sotto il naso!

Il tuo segno zodiacale può dirci veramente molto di te e del tuo carattere.

Sei una persona “alla buona“, che non ha bisogno di molto per divertirsi oppure sei una persona che ha degli standard decisamente elevati?

Scopriamo insieme, secondo l’oroscopo, qual è la classifica dei segni che non riescono a concepire la vita senza il lusso, l’ostentazione e un po’ di sano egocentrismo.

Ci sei anche tu tra le prime posizioni della classifica?

I segni più snob dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Abbiamo scoperto veramente tantissime informazioni sui segni zodiacali e sul loro carattere grazie a quello che ci suggeriscono le stelle ed i pianeti.

Se l’oroscopo non può essere preso per una scienza esatta ma deve essere visto come un modo per svagarsi e divertirsi, possiamo sempre provare a vedere se le classifiche che stiliamo abbiano un riscontro nella vita reale!

Qui abbiamo già parlato dei segni zodiacali più antipatici mentre in questo articolo ci siamo soffermati su quelli che sono più odiati da tutto lo zodiaco.

Oggi cerchiamo di scoprire quali sono i segni più snob in assoluto.

Ci sei anche tu?

Cancro, quinto posto: snob per difesa

Ebbene sì, nonostante la loro fama di persone dolci e carine, i nati sotto il segno del Cancro sono dei veri e propri snob.

Non c’è dubbio a riguardo!

Certo, bisogna concedere loro qualche scusante: dopo anni passati ad accogliere a braccia aperte chiunque, per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, questo segno ha bisogno di crearsi una corazza!

Ecco, quindi, che la difesa primaria del Cancro diventa immediatamente quella dell’altezzosità: nessuno si è dimostrato all’altezza della sua compagnia e chi vuole tentare dovrà faticare un bel po’!

Toro, quarto posto: snob senza saperlo

Cercavate qualcuno che vi dica come la pensa su tutto e tutti? Allora i nati sotto il segno del Toro sono le persone perfette per voi!

Se avere un’opinione non è decisamente un crimine, il Toro fa di tutto per trasformarla in un discrimine che, come un muro, lo separa dagli altri.

Chiunque abbia a che fare con un nato sotto il segno del Toro, infatti, sa bene che non passerà molto prima che il Toro inizi a commentare le scelte degli altri.

Non lo fanno, però, con cattiveria! Anzi, quando riuscite a farvi conoscere e diventare loro amici sono capaci di passare sopra qualsiasi cosa.

Insomma, non si rendono ben conto di essere… dei veri snob!

Leone, terzo posto: snob per scelta

Orgogliosi come sono, i nati sotto il segno del Leone faranno sempre “finta” di non essere snob: in realtà, però, sono uno dei segni più schizzinosi di tutto lo zodiaco!

Un Leone è capacissimo di “fingere” e non vi dirà mai che cosa pensa davvero di voi, facendovi credere che sia tutto ok.

In realtà, però, stanno giudicando le vostre scelte ed il vostro modo di vivere, in maniera anche veramente dura!

Non preoccupatevi, però, c’è un contrappasso decisamente duro: così come giudicano gli altri, i nati sotto il segno del Leone sono bravissimi a criticare anche sé stessi.

Vergine, secondo posto: snob nati

Chiedete ad una Vergine chi pensa che sia la persona migliore del mondo.

La risposta non potrà che essere una e solo una: loro stessi!

I nati sotto il segno della Vergine sono persone decisamente snob e poco accomodanti che non riescono a capire perché gli altri abbiano così tanto bisogno di approvazione ed affetto.

Certo, il loro snobismo viene in primo luogo dall’idea che devono essere sempre pronti all’allontanarsi di qualcuno e, quindi, sono in minima parte giustificati.

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni più snob

Il primo posto della nostra classifica dei segni più snob è occupato dal Capricorno.

Questo segno, infatti, è uno di quelli ai quali difficilmente possiamo dare di gomito nel tentativo di creare un’atmosfera di complicità!

I nati sotto il segno del Capricorno sono spesso freddi, diretti, giudicanti e si spazientiscono in fretta.

Insomma, sono il ritratto perfetto di una persona snob!

Nonostante la loro sia tutta una gran sceneggiata (sotto sotto hanno un cuore grande), bisogna veramente faticare prima di raggiungere lo strato più tenero del loro carattere.