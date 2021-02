A Live non è la d’Urso la bella Giulia Salemi ha avuto modo di confrontarsi con le cinque sfere e questa volta Caterina Collovati era su tutte le furie.

Giulia Salemi ha fatto un percorso molto discusso all’interno della casa del Grande Fratello Vip per ben due volte. In entrambe ha avuto due storie d’amore molto importanti. Nel primo caso con il bellissimo Francesco Monte mentre nel secondo caso, quello attuale, con il giovane e splendido Pierpaolo Pretelli.

La bella show girl viene da baci e coccole con il suo nuovo fidanzato. Al confronto con le cinque sfere di certo nessuno si aspettava che potesse succedere tutto questo e sicuramente non uno scontro di questo calibro fra le due donne.

Abbiamo avuto tutti la stessa espressione quando abbiamo letto di quanto accaduto sei anni fa e che sicuramente non lascia fare una bella figura per la giovane Giulia Salemi che ha appena 27 anni. Le accuse mosse da Caterina Collovati nei suoi confronti sono molto gravi. Vediamo cosa è successo.

Giulia Salemi si scontra con Caterina Collovati a Live non è la d’Urso

Il tutto è iniziato con la bella e tutto pepe Caterina Collovati che ha accusato Giulia Salemi di essere stata poco carina nei suoi confronti sei anni fa ed anzi di averci “provato” con il proprio marito. Il tutto sarebbe scaturito da alcuni messaggi che la giovane avrebbe inviato al marito della stessa Collovati.

Giulia Salemi ha naturalmente negato tutto questo dicendo che l’unico errore è stato quello di chiamare troppo spesso le persone “amore” e magari tutto questo sei anni fa, quando la giovane aveva appena ventuno anni, potrebbe essere stato frainteso.

La Collovati però non sembra aver dato peso a queste parole ed anzi ha rincarato la dose dicendo a Giulia Salemi che dopo aver visto tutto quello che è accaduto fra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci per la sua gelosia nei confronti di Flavio Briatore. Anche in questo caso la giovane persiana era stata accusata di aver assunto un atteggiamento ambiguo nei confronti dell’ex marito della Gregoraci.

Anzi, Caterina Collovati ha anche affermato che dopo quel sipario lei aveva pensato che fosse stato un “vizietto” quello di Giulia Salemi nei confronti degli uomini sposati. Tutto il confronto non è assolutamente piaciuto alla ex gieffina che anzi si è mostrata molto ferita da queste parole.

Giulia Salemi ha infatti ribadito quanto lei fosse totalmente lontana da questo tipo di dinamiche e che mai ha puntato ad uomini sposati. La verità ovviamente non è dato conoscerla, ma la Salemi si è mostrata molto provata dalle affermazioni della Collovati. Quest’ultima ha anche ricordato alla ex gieffina che a scherzare col fuoco poi si potrebbe “finire a botte“. Come finirà fra le due? Ci saranno nuovi scontri?