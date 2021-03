Dopo tanti mesi passati nella casa del Grande Fratello VIP, finalmente Tommaso Zorzi ha detto la sua su Iconize. Ecco il suo commento.

Una lunga attesa quella che ha visto Tommaso Zorzi trionfare, poi, al Grande Fratello VIP di quest’anno.

Mesi e mesi passati “rinchiuso” nella “gabbia” più famosa d’Italia, sotto gli occhi di tutti i fan e gli spettatori del programma, hanno reso Tommaso Zorzi una vera e propria celebrità.

Nel frattempo, però, la vita al di fuori del GF continuava ad andare avanti e, tra i tanti, anche l’ex fidanzato di Tommaso si è guadagnato gli onori della cronaca per un fatto veramente poco edificante.

Il commento di Tommaso durante una diretta di Instagram ha svelato cosa ne pensa della questione.

Ecco che cosa è successo.

Tommaso Zorzi ed Iconize, il vincitore del GF commenta: “Peggio di Mark Caltagirone”

“Amore oggi ho scoperto delle cose e sono rimasto così, anche cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Io scioccato. Io morta per terra che dicevo ‘Oh mio Dio’. Una figura di m***a così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone.”

Anche se non lo nomina apertamente, Tommaso Zorzi ha deciso di far sapere a tutti cosa pensa di Iconize, il suo ex fidanzato protagonista di una vicenda impossibile da scusare.

L’influencer, che recentemente si è visto “cancellare” ed oscurare da Internet, aveva infatti raccontato di essere stato aggredito a causa della sua omosessualità.

Si era presentato di fronte alla videocamera del suo telefono ed al suo pubblico di follower (ben oltre le decine di migliaia di persone) per denunciare un’aggressione fisica nei suoi confronti, forte di un occhio nero e di un racconto inattaccabile.

La verità, purtroppo, è ben diversa.

Smascherato proprio dallo stesso Tommaso e da Dayane Mello che avevano discusso dell’accaduto all’interno della Casa (e la modella brasiliana sosteneva di sapere per certo che si trattava di una finta), Iconize ha dovuto confessare la verità in diretta da Barbara D’Urso.

Il ritorno mediatico è stato enorme: Tommaso Zorzi, però, non sapeva nulla di quanto accaduto ed adesso, in una diretta su Instagram con Elisabetta Gregoraci, ha deciso di commentare pubblicamente l’accaduto.

Tommaso Zorzi: Iconize come Mark Caltagirone

Tommaso, quindi , non si è di certo risparmiato. Paragonando la storia dell’ex fidanzato a quella di Mark Caltagirone, il vincitore del Grande Fratello VIP ha deciso di far capire chiaramente cosa pensa di tutta la vicenda.

Mark Caltagirone, per chi non lo ricordasse, è un personaggio inventato con il quale, per qualche tempo, Pamela Prati sosteneva di star per sposarsi.

Dopo aver svelato la verità riguardo la storia, lo scandalo si è ingigantito al punto da diventare una vera macchietta.

Ecco, Tommaso Zorzi ed Iconize si trovano sicuramente ai ferri corti visto il modo con il quale l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di commentare tutta la vicenda del pestaggio dell’influencer. Insomma, sembra proprio che la rottura tra i due non sia stata una di quelle amichevoli, anzi.

Chissà se Iconize risponderà alla diretta Instagram di Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci o se sceglierà di far passare il tutto sotto silenzio? L’influencer, ormai, ha subito un duro colpo e la sua carriera è andata declinando. Che questa diretta gli dia la possibilità di tornare a far sentire la sua voce?