Orietta Berti, protagonista s Sanremo, in collegamento con “I Fatti vostri” e il divertente siparietto con Giancarlo Magalli sul Covid

Orietta Berti è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo. La sua simpatia ha conquistato anche il pubblico che da casa segue queste serate dal teatro Ariston. Anche questa sera la simpatica cantante tornerà sul palco per ripresentare il suo brano in gara, ma intanto questa mattina ha offerto un divertente siparietto con Giancarlo Magalli durante la diretta dei “Fatti Vostri”. In collegamento da Sanremo, la Berti ha raccontato l’ormai celebre episodio dell’ “inseguimento” da parte della polizia perché stava violando il coprifuoco delle 22.

Un episodio che ha fatto il giro del web. La cantante stava andando a ritirare dei vestiti in un albergo diverso dal suo e non aveva fatto caso all’orario. Gli agenti, dopo averla fermata, l’hanno accompagnata mentre svolgeva la commissione per accertare che la giustificazione fosse autentica. Grandi risate con Giancarlo Magalli mentre citava l’episodio, il quale ha detto: “Orietta, ma ci hai fatto preoccupare, che è successo?”.

Orietta Berti, Magalli e il Covid: il divertente siparietto a “I Fatti Vostri”

Ma sempre a proposito di Covid Magalli ha citato un altro episodio. “Mi hai regalato un’emozione in più, quella di scoprire se me lo avevi attaccato o no. Ti ricordi Orietta?”. Magalli ha raccontato che lui e la Berti erano ospiti in un programma televisivo, seduti uno accanto all’altra. “Il giorno dopo ho scoperto che avevi il Covid! Mi hai fatto mettere paura Orietta, mi sono spaventato e preoccupato. Per fortuna non mi hai mischiato nulla”.

La cantante si è subito giustificata, sorridendo: “Ma Giancarlo non lo sapevo nemmeno io. Guarda che è stato brutto mi sono spaventata di più io quando ho saputo di essere positiva”. E in effetti l’artista è risultata contagiata dal Coronavirus lo scorso 20 novembre. Fortunatamente, nonostante l’età, non ha avuto particolari conseguenze e se l’è cavata con una degenza a casa con dei sintomi lievi. All’epoca Orietta spiegò di essere molto scossa, perché aveva preso tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio. Stasera Orietta Berti sarà di nuovo sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival: questo il programma della serata.

