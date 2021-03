Sanremo 2021, Orietta Berti inseguita da tre auto della polizia perché viola il coprifuoco delle 22. Voleva ritirare degli abiti

Orietta Berti inseguita da tre auto della polizia. E’ accaduto a Sanremo, alla vigilia della prima serata del Festival, che partirà oggi martedì 2 marzo 2021. Ma cosa ha combinato la simpatica cantante? In sostanza ha violato il coprifuoco delle 22 imposto dalle normative anti Covid ed è stata bloccata dalla polizia. Peccato, però, che Orietta non ha dato riscontro alla segnalazione di una volante, che ha fatto segno di fermarsi.

La Berti ha proseguito il suo cammino, non facendo caso al fatto che gli agenti si stavano rivolgendo a lei. A quel punto, però – come ha raccontato a “La Vita in Diretta” – le forze dell’ordine non potevano fare altro che inseguirla e fermarla. Orietta Berti è stata seguita da ben tre volanti, che hanno finalmente catturato l’attenzione dell’artista.

Orietta Berti fermata dalla polizia e “scortata” in albergo

A quel punto Orietta Berti si è scusata, spiegando di non essersi accorta dell’orario e che aveva necessità di recuperare alcuni abiti. La Berti è una dei 26 cantanti in gara al Festival (leggi qui l’organizzazione della prima serata).

“Mi dispiace molto – ha detto al programma Rai – non c’è un’anima viva la sera, ma non pensavo fossero passate le 22. E in effetti erano le 22.05. Da Bordighera sono andata a ritirare degli abiti all’Hotel Globo di Sanremo”. La Berti ha raccontato che i poliziotti l’hanno accompagnata fare la commissione e si sono accertati che la motivazione fosse autentica. Non è stato sollevato alcun verbale, ma Orietta Berti dovrà stare attenta: in questi giorni a Sanremo i controlli saranno molto più rigidi e rigorosi.