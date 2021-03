Scopriamo insieme tutte le informazioni su Madame, giovane promessa del rap che, a soli 18 anni, ha già conquistato il mondo della musica italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Non ha neanche vent’anni eppure è riuscita a conquistare il panorama della musica italiana, vedendosela con nomi decisamente più conosciuti.

Scopriamo insieme chi è Francesca Galeano, giovanissima rapper che sta conquistando davvero tutti e che, con la sua prossima partecipazione a Sanremo, potrebbe davvero fare la storia.

Madame: età, altezza, carriera e biografia di Francesca Galeano

Nome : Francesca Galeano

: Francesca Galeano Nome d’arte : Madame

: Madame Età : 18 anni

: 18 anni Data di nascita : 16 gennaio 2002

: 16 gennaio 2002 Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Luogo di nascita : Vicenza

: Vicenza Professione: cantante e studentessa

cantante e studentessa Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: @sonolamadame

Un nome d’arte scelto per gioco, grazie ad un’amica che le ha suggerito un app che crea il tuo nome da Drag Queen.

Uno stile controcorrente, estremamente unico e personale che passa dal taglio di capelli ai vestiti, dalle rime che sceglie alle sonorità sempre coinvolgenti e conturbanti.

Madame, al secolo Francesca Galeano, rappresenta una delle voci più fresche nel panorama della musica italiana contemporanea.

Ad adorarla non sono solo i fan (ne ha tantissimi, su Instagram sono quasi 500.000) ma anche i suoi stessi colleghi.

Tutti, infatti, vogliono un feat con lei, tanto che la giovane ha già messo a segno delle collaborazioni veramente niente male.

Da Fabri Fibra a Clementino, passando per Ghali e Dardust, Madame non ha veramente intenzione di fermarsi.

Il primo a riconoscere il suo talento, seppure con qualche timore, è stato Marracash, che l’ha scelta per un featuring di un suo brano:

“Lei ha pur sempre 17 anni e mi ha detto che lo avrebbe scritto direttamente in studio. Ho pensato che forse avevo fatto una cazzata ad affidarle quella traccia. Dopo un po’ però, ha preso coraggio e ha cominciato a farmi delle domande, per niente banali, sul tema della canzone. La vedevo prendere appunti quasi come fosse il mio analista, sul suo cellulare. A un certo punto mi fa – Ce l’ho – L’ho lasciata sola a casa mia, mentre noi altri siamo andati a cena e quando siamo tornati dormiva rannicchiata sul divano. Aveva scritto una figata.”

La giovanissima cantante viene da Creazzo, un comune della provincia di Vicenza, in Veneto.

In pochissimo tempo si è guadagnata un fama niente male: è già disco d’oro e disco di platino, ed ha firmato il suo primo contratto con un’etichetta a soli sedici anni.

Madame, infatti, è stata bocciata dopo due anni di liceo perché, semplicemente, era troppo occupata con le sue vere passioni: la musica e le rime.

Il suo sound è definito urban-rap e prende ispirazione da Ludovico Einaudi, Eddie Van Halen e l’R&B.

Madame è fidanzata? Ecco la risposta

In molti si chiedono se Madama sia o meno accompagnata da qualcuno di speciale nella sua vita.

A parte l’amica Anna, a cui ha dedicato un singolo e della quale ha molta ammirazione, non sappiamo molto altro della vita e delle persone che circondano Madame.

I fan muoiono dalla voglia di sapere se Madame sia fidanzata o meno ma questa informazione, per ora, è davvero top secret.

Sul suo profilo personale, infatti, Madame condivide solo foto accuratamente selezionate, che la mostrano con abiti incredibili ma senza nessun indizio sulla sua vita romantica.

Per ora, quindi, la risposta alla domanda rimane ancora in sospeso.

Certo, forse il testo della sua famosa canzone Baby potrebbe significare qualcosa, non credete?

Il tuo solito monologo in camera

Seguito da una sviolinata

Solo perché ti ho guardato male

Hai paura che puff

Io svanisca nel nulla

E mi chiedi se resto

E mi chiedi “mi ami?”

Il testo e il video ufficiale di Sciccherie

Certe sere in cui mi manca a merda, e, sì, che è lì, eh

Uscire con due calici e le sciccherie

Ciao amore bibbi, quanto bello, però succhia lì, eh

Un poco ancora perché ficcatine, fidati che

Certe sere tu mi manchi perché fica chie-

De un poco ancora finché sembriamo le fanterie

Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive

Ciao amore bibbi bello, però dammi coccoline

Uscire con l’abito nero, sciccherie

Mentre metto cose per sembrare come quelle un po’ più fighe

Però mando un bacio a quelli che

Mi davano i bacini, ma senza volere me

Allora ciao amici ciao, e trovo quelle sensitive

Mi fanno, “Parti per la bella Roma, ti facciamo le valigie”

Portati tutti gli ori, i money e le bigiotterie

Perché giù a Roma te ne trovi, fidati di me

Mamma mia, bella mia, che mi manca la voce

Ieri sera da ubriaca ho urlato forte il tuo nome

Sei la cosa che ci penso, se ci penso dopo un incubo

E quando mi sveglio il cuore a palla, abbraccio il mio cuscino

E lì ci sei te