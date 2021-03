Sanremo 2021, prima serata: scaletta, donne, cantanti, ospiti, classifica: ecco il programma di cosa accadrà stasera, martedì 2 marzo



Comincia questa sera, con la consueta diretta su Rai 1, torna il Festival di Sanremo per l’edizione numero 71. Una kermesse tradizionale, ma che questa volta farà i conti con una formula inedita causata dalla pandemia di Coronavirus. Niente pubblico, il teatro Ariston sarà popolato solo da addetti ai lavori e naturalmente dai conduttori e dai cantanti in gara. Eppure, il direttore artistico e presentatore Amadeus ha promesso che anche questa volta il Festival sarà sempre lo stesso, mantenendo il suo fascino e la propria identità.

Saranno gli ascolti a dire la verità, intanto la formula rimane invariata: big in gara con le prime 13 canzoni di questa sera (le altre 13 domani), così come le “nuove proposte” (canteranno in 4). Come sempre, il conduttore sarà affiancato dai suoi partners sul palco: su tutti l’immancabile Fiorello, sui cui si punta per portare vivacità e verve in un teatro stranamente silenzioso (quando non c’è la musica). Poi l’attrice Matilda De Angelis (leggi la sua scheda) al fianco di Amadeus, mentre fiore all’occhiello dell’esordio saranno gli ospiti: ecco chi sono.

Sanremo 2021, prima puntata: ospiti, canzoni in gara e nuove proposte

Diodato aprirà il Festival cantando la canzone vincitrice dello scorso anno, “Fai Rumore”, e poi arriverà Loredana Berté. Il pezzo forte, come sempre, saranno i cantanti in gara: questa sera tocca ai primi 13, domani gli altri 13. Un totale di 26 canzoni che si contenderanno la vittoria. Questa sera canteranno sul palco (in ordine alfabetico) Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè.

Spazio anche alle nuove proposte, con quattro canzoni in gara. toccherà ad Avincola (leggi la sua scheda) con “Goal!”, poi Elena Faggi con “Che ne so”, Folcast con “Scopriti” e Gaudiano, che canterà “Polvere da Sparo”. Due dei giovani in gara saranno eliminati dalla Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e il televoto. Per quel che riguarda i big ci sarà una prima classifica parziale: in questo caso le votazioni saranno nelle mani della solita Giuria Demoscopica, ma anche dei musicisti e coristi dell’orchestra dell’Ariston. La novità è che da quest’anno col televoto si potranno votare anche i “big”, ma sarà Amadeus – stasera – a spiegare tempistiche e modalità precise della nuova formula.