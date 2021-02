Sanremo, Nuove Proposte 2021: chi è Avincola, tutto su di lui. Esordirà il 2 marzo all’Ariston, Avincola, giovane volto tra le possibili sorprese



Sanremo 2021 è sempre più alle porte: si comincia martedì 2 marzo con la prima serata su Rai 1 e si andrà avanti fino a sabato. Non solo i “big” in gara, ma anche un’interessante selezione di “Nuove Proposte”. Tra questi ci sarà un vincitore che, con ogni probabilità, farà il grande salto e potrà affermarsi sul mercato italiani. A riprovarci è Avincola, il giovane cantautore romano che ha partecipato alla kermesse Sanremo Giovani nel 2019: l’artista sfiorò la vittoria, ma fu battuto dagli Eugenio in Via di Gioia.

Stavolta ci riprova, e sul palco dell’Ariston porterà il brano “Goal!”, con un evidente riferimento calcistico. Ma chi è Avincola? Scopriamolo insieme. Il suo nome d’arte è il suo cognome: si chiama Simone Avincola, ed è nato a Roma il 23 giugno del 1987. Cresciuto nel quartiere Garbatella, ha sempre diffuso il suo senso di appartenenza verso la Capitale. Non nasconde, però, le sue origini catalane.

Avincola e la sua canzone “Goal!” a Sanremo: scopriamo insieme chi è e cosa ha fatto

Si appassiona alla musica sin da piccolo, e non ancora ventenne già pubblica i suoi lavori. Nel 2014 assisteva ad ogni puntata di “Edicola Fiore”, il programma cult di Fiorello. A un certo punto lo showman siciliano lo nota e decide di farlo partecipare al suo programma, dove canta anche qualche canzone. Il suo primo EP arriva nel 2008, mentre nel 2010 lavora a un docufilm che racconta la storia di Stefano Rosso, che partecipa alla fiera Cinema America di Roma. Nel 2014 inizia la sua collaborazione con Freak Antoni del gruppo Skiantos, e insieme lavorano a “Così canterò tra vent’anni”.

La canzone dà il titolo all’omonimo album. Nel 2016 partecipa a Sanremo Giovani con la canzone “Porto fuori il Cane”, ma non passa le selezioni e non figura tra i finalisti. Ci riprova nel 2019 e stavolta va molto meglio: arriva tra fino in fondo ma non riesce a vincere. Nel 2020, lo scorso anno, pubblica un altro brano: “Miami”, che gli consente di partecipare alle selezioni per Sanremo, dove viene accolto con il brano “Goal!”, che sentiremo sul palco dell’Ariston tra pochi giorni. Chissà se stavolta Avincola riuscirà a vincere. Lo scopriremo insieme, ormai manca poco.