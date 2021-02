Sanremo 2021: Elisabetta, la moglie Bugo, chi è? Ecco da quando sono sposati. cosa si sa della vita privata e sentimentale? Ecco chi è sua moglie



Bugo torna a Sanremo, ma questa senza Morgan. Il cantautore è diventato celebre per l’incredibile lite con l’ex leader dei Bluvertigo. Un litigio che divampò in diretta, con Bugo che lasciò il palco nel bel mezzo della loro canzone con lo sconcerto di Marco Castoldi. Se ne parlò moltissimo, e curiosamente fu l’ultimo tema “nazional popolare”, prima che l’epidemia Covid-19 devastasse le vite degli italiani, prendendosi interamente la scena.

Anche per questo, quel curioso litigio in diretta è rimasto come un ricordo della “vita di prima”, facendo scaturire nei confronti di Bugo una certa simpatia. E stavolta l’artista ci riprova sul palco di Sanremo 2021, ma sarà da solo. Non potendo litigare con nessuno, ora Bugo vuole farsi conoscere per la sua bravura e la sua musica. Del resto, il pezzo dello scorso anno non ebbe successo. Cristian Bugatti, questo il suo vero nome è spostato dal 2011 con Elisabetta.

Sanremo 2021: Bugo e sua moglie Elisabetta. Chi è cosa e fa

Della moglie di Bugo si sa davvero molto poco, se non che lei di professione fa la diplomatica, quindi lavora spesso all’estero. E non a caso il matrimonio tra i due è stato celebrato a New Delhi, in India. E proprio nel paese asiatico i due hanno vissuto per quattro anni, dal 2010 al 2014. Poi la coppia si è trasferita a Milano: è in Italia che hanno deciso di far nascere loro figlio, e tutt’oggi la famiglia vive in Lombardia.

Si sa pochissimo della vita privata di Bugo e di sua moglie, perché proprio lei insiste con la privacy. E sui social non ci sono foto insieme, del resto. Solo una, quella che pubblichiamo in questo articolo, li fa appena “intravedere”, anche se si è detto che la donna in foto non sia Elisabetta. Intanto, il buon Bugo si prepara alla kermesse dell’Ariston e per la sua Elisabetta ha già scritto un brano: si chiama “I tuoi occhi vedono”. E a partire da martedì proverà a far conoscere la sua canzone, e perché no: provare a vincere Sanremo 2021.