L’oroscopo può aiutarci a scoprire quali sono i segni zodiacali nemici: pronto a scoprire chi è il tuo nemico giurato secondo le stelle?

Tutti noi abbiamo delle vere e proprie nemesi che incontreremo, prima o poi, nella vita.

Che si tratti di un ex compagno di classe o di qualcuno che non hai ancora conosciuto, un acerrimo nemico ti aspetta.

Un nemico non si tratta sempre di qualcuno che ci ha fatto un torno o che, segretamente, vorrebbe che ci andasse tutto male.

Può essere anche una persona con la quale si instaura da subito una forte antipatia: ecco qual è il segno che proprio non puoi vedere secondo l’oroscopo.

I segni zodiacali nemici: ecco le coppie di segni che si odiano

Ti è mai capitato di entrare in una stanza e sentire un’antipatia immediata ed inspiegabile per una persona?

Succede a tutti, prima o poi, di incontrarsi e di scontrarsi con una persona che non ci ha fatto (ancora) nulla di male.

Chi è e perché “odiamo” così prepotentemente questa persona?

Una delle opzioni è che questo “nemico” sia uno dei segni zodiacali con i quali non puoi fare a meno di scontrarti; tutti abbiamo delle preferenze, ovviamente, ed anche delle idiosincrasie.

Come i segni che si piacciono ma che non dovrebbe stare insieme ed i segni che, invece, non possono proprio avere una storia d’amore, esistono anche le persone che sopportiamo o meno a seconda del segno zodiacale.

Ecco, quindi, secondo l’oroscopo quali sono i segni zodiacali nemici; sei coppie di persone che proprio non possono stare nella stessa stanza.

Ariete ed Acquario

Mettete due persone del segno dell’Ariete e dell’Acquario nella stessa stanza e, con ogni probabilità, in capo ad un’ora potranno darvi un report completo del perché non si sopportano.

Tra i tanti motivi per cui questi segni sono dei veri e propri nemici, c’è il fatto che l’Ariete e l’Acquario sono estremamente simili.

Organizzati, precisi, puntali: niente sfugge al loro vigile occhio (e controllo). Per questo motivo, quando i due sono insieme, si scontrano particolarmente sul modo migliore per fare qualsiasi cosa.

Le scintille, poi, infiammano anche il lato dei sentimenti: l’Ariete e l’Acquario vivono la vita intima molto diversamente.

L’Ariete è pratico e concreto mentre all’Acquario piace sognare: insomma, i due proprio non si sopportano!

Toro e Gemelli

C’è chi pensa che i nati sotto il segno del Toro e quelli nati sotto il segno dei Gemelli siano una “coppia” di amici veramente forte; dopotutto, infatti, entrambi sono degli artisti!

Niente di peggio, però, che quando due persone nate sotto questi due segni si incontrano.

Proprio perché entrambi hanno una visione “artistica” della vita, difficilmente il Toro ed i Gemelli diventeranno amici stretti.

I Gemelli, poi, sono così abituati a lasciare le questioni in sospeso ed a metà che fanno perdere veramente la calma al Toro che, nonostante abbia i suoi difetti e non sia sempre attento, è in fin dei conti un segno preciso ed ordinato.

I due non si possono proprio vedere!

Cancro e Pesci: i segni zodiacali nemici giurati

Una sfida tutta d’acqua quella tra Cancro e Pesci che, generalmente, non possono proprio sopportare neanche un minuto insieme nella stessa stanza.

Entrambi, infatti, sono segni estremamente sensibili ed abituati ad essere considerati i più teneri e gentili di tutto lo zodiaco.

Sia i Pesci che il Cancro, però, nascondono un carattere veramente difficile e spigoloso, che rifiuta di piegarsi agli altri: insomma, sono testardi ma con la lacrima facile.

I due, messi uno di fronte all’altro, non possono fare altro che riconoscere i propri difetti nel modo di fare reciproco e detestarsi cordialmente.

Leone e Vergine

Il Leone è uno dei segni più sensibili ed orgogliosi dello zodiaco mentre la Vergine è famosa per essere un segno quasi “privo” di sentimenti (o di sentimentalismi, come li chiamerebbe lei) e totalmente incurante della sensibilità altrui.

Questi due segni, quindi, non possono veramente sopportarsi!

Il Leone, infatti, è abituato a persone che tengono in grande considerazione il suo umore ed i suoi sentimenti; anche se non vuole darlo a vedere, poi, valuta in maniera veramente esagerata qualsiasi interazioni con gli altri.

La Vergine, invece, è abituata a stare da sola, a sparire per molto tempo e a fare finta che i bisogni degli altri non esistano: insomma, sono due segni che proprio non possono diventare amici!

Bilancia e Capricorno

Individualisti e concentrati principalmente sulla loro vita ed il loro successo: sembrerebbe, sulla carta, che Bilancia e Capricorno siano perfetti per essere amici!

Invece, questi due segni, non possono fare a meno di “farsi la guerra“.

Entrambi, infatti, non apprezzano il modo che ha l’altro di affrontare la vita; la Bilancia, tutta risate e spensieratezza che sconfinano spesso nell’egoismo contrapposta al Capricorno, modello di serietà e schiettezza, anche se nei momenti sbagliati.

Insomma, i nati sotto questo segno proprio non riescono a sopportarsi!

Scorpione e Sagittario

Tanto è noncurante e dispersivo il Sagittario quanto lo Scorpione è con i piedi per terra e concentrato.

I nati sotto questi due segni non possono sinceramente passare del tempo l’uno in compagnia dell’altro a causa delle loro differenze sostanziali.

Sì, è vero che gli opposti si attraggono, ma in questo caso possiamo dire che la reazione non funziona.

Lo Scorpione detesta il modo di fare del Sagittario, sempre privo di preoccupazioni e contento di “vivere alla giornata”.

Il Sagittario, d’altro canto, non riesce a fare i conti col bisogno di leadership e la concentrazione ossessiva sui problemi lavorativi dello Scorpione; insomma, meglio non sprecare tempo a presentare due persone così diverse!