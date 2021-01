Ecco quali sono le sei coppie dello zodiaco che si attraggono magneticamente anche se non dovrebbero assolutamente stare insieme: scopri se è anche il tuo caso!

Tutti conosciamo una coppia di persone che, nonostante non facciano altro che litigare, stanno insieme contro tutto e tutti. Bene, lo zodiaco può aiutarci anche in questo caso. Leggiamo insieme la lista delle coppie di segni zodiacali che, secondo le stelle, non dovrebbero assolutamente stare insieme anche se i diretti responsabili non possono fare a meno di essere attratti l’uno dall’altro. Ci siete anche tu ed il tuo partner?

Le sei coppie dello zodiaco che dovrebbero separarsi

Che i segni zodiacali possano aiutarci a capire tantissime cose dei nostri rapporti sentimentali è ormai risaputo: abbiamo già parlato, infatti, di quali siano le coppie migliori (e quelle peggiori), decretate dalle stelle. Essere fortunati in amore o sfortunati (come questi segni) è qualcosa che, purtroppo, che non possiamo decidere noi.

Cosa vuol dire questo?

Semplicemente che, a volte, incontriamo nella vita quella persona alla quale proprio non possiamo rinunciare. Siamo attratti in maniera quasi magnetica da lei e non riusciamo proprio a togliercela dalla testa; insomma, ci sembra proprio la persona giusta.

Molto spesso, però, le coppie che si attraggono di più sono anche coppie che non dovrebbero stare insieme, almeno secondo le stelle ed i pianeti! Ecco le sei coppie che, nonostante si piacciano da morire, non dovrebbero proprio stare insieme a seconda del loro segno zodiacale.

Ariete e Toro: la prima tra le sei coppie dello zodiaco che non dovrebbe frequentarsi

Mai mettere insieme due persone nate sotto il segno, rispettivamente, dell’Ariete e del Toro!

Questi due segni, infatti, devono decisamente faticare per riuscire a trovare la serenità in una relazione. Sia chiaro: si piacciono tantissimi e vorrebbero veramente trovare nell’altro il partner di tutta una vita!

Gli Ariete, però, pragmatici e “quadrati“, si scontrano spesso con la “testa fra le nuove” del Toro. Sappiamo bene, però, che il Toro non è così uno sprovveduto come può sembrare.

Per questo motivo, però, tra i due è sempre in atto uno scontro su chi sia il più “responsabile” nella coppia e questo finisce, spesso, per distruggerli.

Gemelli e Vergine

Non riusciamo ad immaginare una coppia che si attrae così tanto quanto i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine. Il motivo è che questi due segni hanno, in comune, un certo modo di fare che risulta (a volte) veramente insopportabile per tutti gli altri Un Gemelli, invece, capisce benissimo le velleità di solitudine della Vergine e non si offende quanto quest’ultima non si fa vedere né sentire per giorni. D’altro canto i colpi di testa, i continui cambi di umore e le discrepanze tra quello che dice e quello che fa il Gemelli non creano nessun problema alla Vergine.

Questa coppia, però, non è destinata a durare: entrambi questi segni hanno bisogno di essere i più misteriosi nella relazione e lo scontro su questo piano può portare a situazioni veramente sgradevoli. I due entrano presto in competizione e cercano di “piegare” l’altro: il risultato è spesso decisamente esplosivo.

Cancro e Bilancia

Per quanto questi due segni siano molto simili, la coppia Cancro e Bilancia è veramente una delle peggiori dello zodiaco. Entrambi sono estremamente “cerebrali“: analizzano i comportamenti altrui (ed i propri), tendono a mettersi al centro dell’attenzione e condividono interessi e modi di fare.

Purtroppo, però, lo scontro è sempre dietro l’angolo: appena la Bilancia, generalmente molto meno “onesta” e diretta del Cancro, inizia ad evitare di dire come stanno le cose, il Cancro attacca. Volano accuse di falsità ed i due segni iniziano una lunga lotta mentale che li porterà a trovarsi decisamente sfiancati dopo pochissimo tempo. Tra ripicche e avvenimenti legati al dito, questa coppia non può veramente durare.

Leone e Scorpione: una delle sei coppie dello zodiaco che proprio non dovrebbe stare insieme

Due personalità decisamente combattive che, insieme, non possono far altro che “regnare” sullo zodiaco. Leone e Scorpione condividono tantissimo: dal modo di fare, arrogante ed orgoglioso, al modo di esprimere i sentimenti (quasi inesistente, nonostante ne abbiano molti). Purtroppo, però, questa coppia che sembra essere veramente indistruttibile lavora su due piani decisamente differenti.

Nonostante il loro atteggiamento sia lo stesso, Scorpione e Leone non riescono a vedere nell’altro le similitudini che tanto li aiuterebbero a migliorarsi. I due non fanno altro che litigare, in una continua lotta per la sopraffazione; generalmente, poi, ogni discussione finisce per diventare una pietra che soffoca il loro rapporto. Entrambi, infatti, sono decisamente poco propensi a chiedere scusa: insomma, è una coppia che non riesce ad imparare dai propri errori e migliorarsi. Solo un miracolo può farli rimanere insieme!

Sagittario ed Acquario

Entrambi buoni e generosi, convinti di poter fare il meglio per gli altri, operosi e mattinieri: insomma, il Sagittario e l’Acquario sembrano veramente una coppia d’oro!

Si tratta di due segni che hanno veramente a cuore il benessere degli altri e questo, spesso, li mette in difficoltà: quando si trovano insieme, però, tra di loro nasce un’attrazione veramente forte.

Entrambi, infatti, prendono a cuore gli altri ma in maniera decisamente differente. L’Acquario può diventare dispotico e “giudicare” senza rendersene conto. Il Sagittario, invece, si chiude sempre di più in sé stesso, lasciando campo libero all’altro, fino a quando non esplode. Una litigata o discussione può ferire in maniera veramente profonda i sentimenti di entrambi e non è sempre detto che riescano a recuperare.

Capricorno e Pesci

Riservati e silenziosi, poco propensi ad esternare i loro sentimenti anche se estremamente romantici; questi due segni sono la coppia perfetta sulla carta! Purtroppo, però, il loro modo di fare molto simile porta entrambi a rendere la relazione un vero e proprio campo minato di silenzi e “non detti” troppo importanti per rimanere nascosti!

Capricorno e Pesci, insieme, creano un ambiente veramente poco sano per una relazione: bugie, scuse e giustificazioni prendono presto il posto di una conversazione chiara e limpida e questi due segni si trovano presto intrappolati in una fitta rete di falsità. Uscirne è veramente molto difficile e, spesso, letteralmente impossibile.