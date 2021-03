Chi è Orietta Berti? Scopriamo insieme tutte le informazioni sulla vita privata, sulla carriera della cantante italiana in attività dal 1965.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla “capinera dell’Emilia“, all’alba della sua dodicesima partecipazione al Festival di Sanremo.

Famosissima per le sue canzoni “popolari” e d’amore, interprete di alcuni dei più grandi successi della musica italiana, personaggio televisivo amato dal pubblico e con una carriera strepitosa che dura da più di cinquant’anni.

Ecco chi è Orietta Galimberti.

Orietta Berti: età, altezza, vita privata e biografia

Nome : Orietta Galimberti

: Orietta Galimberti Nome d’arte : Orietta Berti

: Orietta Berti Soprannome : la capinera dell’Emilia

: la capinera dell’Emilia Età : 78

: 78 Data di nascita : 1 Giugno 1943

: 1 Giugno 1943 Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Luogo di nascita : Cavriago

: Cavriago Professione: cantante

cantante Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: non ne esiste una certificata. Tra le tante fanpage, @bertiorietta potrebbe essere quella reale

L’usignolo di Cavriago o la capinera dell’Emilia: Orietta Galimberti, al secolo Orietta Berti, è una delle interpreti della musica italiana più famose ed apprezzate nel nostro paese.

La sua fama, comunque, non è di certo immeritata.

Orietta, infatti, ha iniziato a cantare prestissimo spronata dal padre ed ha studiato a fondo la musica lirica.

Durante i suoi cinquantacinque anni di carriera ha venduto più di 15 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento.

Insomma, un vero portento!

La sua canzone più famosa è certamente Finché la barca va, disco d’oro, oltre a Io, tu e le rose (famosa per essere stata nominata anche da Luigi Tenco nel suo biglietto d’addio. Una storia di cui vi abbiamo parlato qui), Tipitipitì, Via dei Ciclamini e Romagna Mia.

Tra i tanti successi c’è anche la sigla di Domenica In scritta ed interpretata da lei!

Nella sua vita, Orietta ha partecipato per ben undici volte al Festival di Sanremo senza mai vincere: che questa sia la volta buona?

Orietta Berti ed il Covid-19: ecco come sta oggi

A Novembre scorso, la famosa cantante ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19.

Orietta Berti ed il marito, Osvaldo, hanno entrambi contratto il virus ed hanno dovuto lottare duramente contro la malattia.

Anche se adesso è perfettamente guarita, Orietta Berti ha dichiarato di aver avuto tosse e spossatezza per molti giorni anche dopo la negativizzazione del tempone.

La sua preoccupazione, comunque, era tutta per il marito Osvaldo che, purtroppo, aveva già molte patologie pregresse.

Per fortuna adesso i due stanno entrambi bene e, nonostante la fatica della convalescenza, non hanno di certo deciso di “mettersi a riposo”!

Figli e marito di Orietta Berti

Orietta ha sposato il 14 marzo 1967 Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano.

Anche lui, quest’anno, ha preso il Covid-19, tenendo tutti i fan della coppia sulle spine; Osvaldo, infatti, ha subito nove operazioni all’occhio ed ha rischiato di aggravare la sua già delicata condizione.

La coppia non ha mai mostrato un momento di crisi e la loro unione è più solida che mai; vivono in una grande casa con tanti animali adesso che i loro due figli sono diventati adulti.

I due hanno rispettivamente due figli: Omar (nato nel 1975) e Otis (nato nel 1980).

Otis è sposato ed ha reso Orietta Berti nonna della piccola Olivia.

Orietta Berti inseguita dalla polizia: ecco cosa è successo

Proprio poche ore prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Orietta Berti è stata inseguita da alcune macchine della polizia.

Il perché ve lo abbiamo svelato in questo articolo.

Orietta Berti è tra i Big del Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Quando ti sei innamorato“.

Nonostante la grande popolarità, la cantante ha dichiarato che non vede l’ora di gareggiare nuovamente, nonostante le prese in giro degli amici.

“Se sono pronta per il Festival? Per forza! Ho preparato un cofanetto per quelli che considero i miei 55 anni di carriera e vorrei farlo conoscere al pubblico, dopo mesi senza concerti.”

Ecco che cosa ha detto la cantante dopo aver ricevuto la chiamata di Fabio Fazio:

“Fabio, quando ha saputo la notizia mi ha telefonato per prendermi in giro: ‘Orietta, non dirò più che hai fatto 11 Sanremo senza vincere mai. Da ora in poi dirò 12“.

Che la famosa cantante non riesca a partecipare alla kermesse?