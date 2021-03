Giacomo Castellana è uno stimatissimo ballerino italiano. Scopriamo qualcosa in più sulla vita dell’ospite di Sanremo

E’ tutto pronto per l’inizio di Sanremo. Dopo settimane, anzi mesi, di polemiche continue, il festival più discusso degli ultimi anni comincerà stasera con i cantanti che potranno esibirsi e dar vita alla battaglia per la vittoria.

Saranno tantissimi gli ospiti presenti durante la prima serata e che calcheranno il palco del teatro Ariston. Tra i nomi di spicco che accompagneranno Amadeus durante la durata della kermesse musicale c’è anche quello di Giacomo Castellana, famoso ballerino italiano che da qualche tempo è diventato solista al Teatro dell’Opera di Roma. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Chi è Giacomo Castellana: la carriera del ballerino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Castellana (@giacomocastellana_off)

Giacomo nasce il 26 ottobre 1991 a Trabia, in provincia di Palermo. Fin da bambino appassionato di danza, ha frequentato una scuola privata per entrare poi a 13 anni nel gruppo dei “Piccoli danzatori” del Teatro Massimo di Palermo. A 17 anni, dopo aver rifiutato di entrare nella Scuola dell’Opera di Roma, viene selezionato per uno stage in Russia al Bolshoi di Mosca.

L’esperienza all’estero lo fa maturare: al Bolshoi rimane tre anni, diplomandosi. Al rientro in Italia però le prime audizioni non lo soddisfano e Giacomo pensa addirittura di cambiare vita. Il rilancio avviene con la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi “Amici”, anche se la sua avventura in tv dura poco.

Dal 2014, con il suo ingresso al Massimo di Palermo, la sua carriera spicca finalmente il volo fino al 2018 quando diventa solista. Dal 2015 fa parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e durante i suoi spettacoli ha avuto anche il privilegio di essere scelto come partner da Eleonora Abbagnato.

La sua partecipazione ad Amici: “Non me ne vergogno”

In una sua recente intervista al portale “sipario.it” Giacomo ha raccontato della sua esperienza al talent show di Maria De Filippi: “La considero una parentesi del mio percorso, e non me ne vergogno. Sappiamo che nel mondo del balletto la trasmissione non è molto ben vista, e mi ha creato dei problemi anche dopo”, ha raccontato il ballerino che ha poi aggiunto: “Ero criticato, etichettato, da chi non conosceva il mio percorso precedente”.

Per fortuna alla fine la sua professionalità ha convinto anche gli scettici.