Scopriamo insieme chi è Marracash, rapper affermato e fidanzato di Elodie: ecco tutte le informazioni su di lui, dai problemi di bipolarismo al successo passando per l’infanzia siciliana.

Rapper di successo, appassionato di “litigate”, capace di passare dai fan dell’underground a quelli più mainstream.

Sicuro di conoscere tutte le informazioni sul rapper di Nicosia?

Ecco chi è Fabio Rizzo, in arte il King of Rap, che è passato dalla Dogo Gang alla carriera solista superando i problemi di salute (ha un disturbo bipolare) e portando un po’ di Sicilia fino a Milano.

Marracash: età, altezza, carriera e vita privata del rapper

Nome : Fabio Rizzo

: Fabio Rizzo Nome d’arte : Marracash

: Marracash Età : 42 anni

: 42 anni Altezza : 1.89

: 1.89 Data di nascita : 22 Maggio 1979

: 22 Maggio 1979 Segno zodiacale : Gemelli

: Gemelli Luogo di nascita : Nicosia

: Nicosia Professione: rapper

rapper Tatuaggi : ne ha molti, sia sulle mani che sulle braccia

: ne ha molti, sia sulle mani che sulle braccia Profilo Instagram: @kingmarracash

Marracash, nome d’arte di Fabio Rizzo, è un rapper italiano famoso per i suoi dissing con altri artisti, portati avanti mediante canzoni e rap nel corso degli anni.

Fabio è nato in una piccola città siciliana, ha un fratello minore e, per tanti anni, ha condiviso con la famiglia una casa tipicamente detta “a ringhiera”.

La fama la raggiunge quando diventa uno dei componenti della Dogo Gang nel 2004.

Si è avvicinato per la prima volta al rap nel 1998, facendo mostra di un talento veramente incredibile.

Deve il suo nome artistico ad un soprannome che gli è stato affibbiato in quegli anni: data la sua carnagione scura, la provenienza dal sud ed i tratti marcati, in molti lo chiamavano “Il marocchino“.

A quel punto, Marracash ha deciso di fare suo il nome (Marrakech è una delle città più importanti del Marocco) ed ha trovato la sua strada.

Tra litigi con rapper come Nesli e Povia, passando per la querelle con Fedez (che Marracash ha definito un “nano con la sindrome di Napoleone“), il rapper ha una lunga storia di dissing.

Soffre di disturbo bipolare, ha condotto un programma su MTV ed è stato uno dei primi a dare fiducia alla giovanissima rapper Madame.

In un’intervista ha dichiarato che da piccolo i suoi cantanti preferiti erano i Metallica e gli 883; insomma, è davvero un outsider con cui è molto facile identificarsi!

Marracash ed Elodie: c’entra qualcosa Giulia Salemi?

Il rapper, al momento, è fidanzato con Elodie; i due si sono fatti “beccare” in atteggiamenti intimi nel 2019 e, nonostante Marracash sia estremamente riservato con la sua vita sentimentale, ormai tutti sanno che fanno coppia fissa.

Nel passato del rapper ci sono una passione per Elisabetta Canalis (con cui avrebbe sempre voluto far nascere qualcosa ma che non è mai riuscito ad incontrare) ed un flirt (breve ma intenso) con Giulia Salemi.

A quanto pare i due si sono frequentati per qualche tempo ma Marracash non aveva intenzione di mettere la testa a posto; questo prima di incontrare Elodie, ovviamente!

La discografia di Marracash con la Dogo Gand e solista



Ecco tutta la discografia di Marracash che comprende album registrati in studio e dal vivo.

La canzone più famosa è sicuramente King del rap insieme a Badabum Cha Cha e Nulla accade:

Solista:

2008 – Marracash

2010 – Fino a qui tutto bene

2011 – King del rap

2015 – Status

2016 – Santeria (con Gué Pequeno)

(con Gué Pequeno) 2017 – Santeria Live (con Gué Pequeno)

(con Gué Pequeno) 2019 – Persona

Con la Dogo Gang: