Sanremo 2021, scaletta serata 5 Marzo: ecco chi sono gli ospiti e i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston questa sera. Scaletta e programma.



Il Festival di Sanremo entra nel vivo, e si avvia verso le due serate finali. Stasera su Rai1 andrà in onda la quarta serata della 71esima edizione, quella che incoronerà la canzone vincitrice tra le Nuone Proposte.

Per quel che riguarda i big, esiste già una classifica demoscopica provvisoria delle 26 canzoni in gara, e stasera il pubblico avrà di nuovo l’occasione di risentirle. Alla conduzione la coppia Amadeus Fiorello, accompagnati ancora dagli ospiti fissi che si alterneranno sul palco. Nelle scorse serate abbiamo visto Matilda De Angelis, Elodie e la modella Vittoria Ceretti.

Sanremo 2021, la scaletta della quarta puntata e gli ospiti

Impressiona l’arte di Achille Lauro e i suoi costumi, mentre Zlatan Ibrahimovic si sta “sciogliendo”, dimostrando la sua simpatia. Nella serata di giovedì abbiamo ascoltato le cover e i duetti, da oggi si torna con l’impostazione classica. Il pezzo forte della serata sarà l’elezione dela canzone vincitrice tra le nuove proposte: i quattro finalisti scelti dal televoto sono: Davide Shorty con “Regina”, Wrongonyou con “Lezioni di volo”, Folcast con “scopriti” e Gaudiano con “polvere da sparo”.

Si esibiranno stasera, e il pubblico decreterà la canzone più bella. Attesi, come sempre, tanti ospiti: in arrivo Mahmood, vincitore dell’edizione 2019 con il brano “soldi”. Co-conduttrice sarà Beatrice Venezi, ma vedremo anche la giornalista Barbara Palombelli. Appuntamento in prima serata su Rai 1, in attesa di capire se il Festival (in termini di ascolti) riuscirà a decollare in queste ultime due puntate.

