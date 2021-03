Ascolti terza serata di Sanremo 2021. È il dato più basso da 7 anni. Questi i dati Auditel della serata di giovedì 4 marzo, dedicata alle cover

Sanremo si avvia lentamente verso la conclusione di questa edizione 2021. Oggi e domani le ultime due serate della kermesse. Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, sarà eletta la canzone vincitrice delle nuove proposte. Domani, invece, toccherà alla regina delle “big”. Un’edizione che sta facendo i conti con gli ascolti più bassi degli ultimi anni. Nonostante il conduttore e direttore artistico Amadeus minimizzi i dati, il calo di ascolti è evidente.

Nella quarta serata, dedicata alle cover dei 26 big e dei duetti, si sono registrati 7.653.000 milioni di spettatori, con uno share del 44.3%. Si tratta di un dato leggermente positivo rispetto a quello della seconda serata, ma comunque stabilizzato verso il basso, con il dato che rimane il più basso dal 2014. Il confronto è molto pesante se si guarda alla scorsa edizione: nel 2020 la terza serata centrò uno share del 54.50% degli spettatori, con 9.8 milioni di persone davanti allo schermo.

Sanremo 2021, dati Auditel sempre giù: il confronto con l’edizione 2020 è impietoso

Gli organizzatori hanno continuato a minimizzare anche nella conferenza stampa di ieri, spiegando che l’obiettivo di Sanremo non è fare il pieno di ascolti Auditel ma di divertire e distrarre il pubblico dai problemi legati alla pandemia. In ogni caso, la “curva”, seppur calante, sembra essersi assestata su questi numeri, e Amadeus non si aspetta ulteriori cali nelle puntate di stasera e di domani. Questi i dati delle prime serate confrontati con quelli di ieri: nella prima parte della quarta serata, 10.596.000 spettatori e 42,4% (dalle 21.31 alle 23.49).

Poi 4.369.000 spettatori e 50,6% nella seconda parte (dalle 23.53 alle 01.59) e, infine, 10.387.000 spettatori (35,55%) in Sanremo Start. La prima puntata del Festival di martedì aveva registrato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share, la seconda di mercoledì 3 marzo una media di 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. La terza serata, come detto in precedenza, del 2020 aveva invece raccolto 9.836.000 spettatori con share del 54,50%. Di fatto, questa edizione di Sanremo resta quella con i dati di ascolto più bassi del decennio.