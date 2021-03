Federica Pellegrini sarà ospite nella serata finale di Sanremo 2021 e chiede consigli ai suoi follower su Instagram. Ecco cosa farà sul palco

E’ un momento d’oro per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, che è pronta a tornare a gareggiare, è sempre richiestissima in tv. La partecipazione come giudice in “Italian Got Talent” ha conquistato il pubblico. La Pellegrini ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e schiettezza. E mentre si prepara per tornare alle gare (domenica ha firmato un ottimo record nelle gare regionali) si prepara alla partecipazione alla serata finale del Festival di Sanremo.

Federica Pellegrini a Sanremo nella serata finale: chiede un consiglio ai suoi fan

Federica farà compagnia ad Amadeus, che l’ha fortemente voluta sul palco. Evidentemente la nuotatrice è distratta dagli allenamenti, visto che con un simpatico post su Instagram ha chiesto “aiuto” ai suoi follower in vista del prestigioso appuntamento all’Ariston. “Cosa devo fare?” ha chiesto ai suoi fan in modo simpatico, postando una foto spiritosa. Ma l’atleta ha ragione nel ritenere di avere altre priorità: si sta allenando in vista degli Assoluti di Primavera di fine mese che serviranno alla qualificazione per le prossime Olimpiadi.