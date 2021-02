Fedez e Francesca Michielin rischiano la squalifica da Sanremo 2021. Il prossimo 24 febbraio il tribunale di Roma deciderà sulla regolarità della loro canzone

Sanremo 2021 si avvicina, e c’è subito un rischio squalifica. La neonata coppia Fedez-Francesca Michielin rischia di finire il suo Festival prima del tempo, ancora prima di cominciare. Il loro brano, infatti, è sotto il giudizio del tribunale civile di Roma, che si pronuncerà il prossimo 24 febbraio, decidendo per la squalifica o meno dei due cantanti.

Il brano, intitolato “Chiamami per nome”, è stato impugnato dall’associazione artisti e musicisti “A.m.i.c.a.”, e allo stesso tempo anche dall’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi. La bufera è scoppiata perché l’incauto Fedez ha trasmesso alcuni secondi del brano attraverso Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez e Michielin rischiano la squalifica da Sanremo

Evidentemente, la smania social del rapper è talmente incontrollabile da non riuscire a inibirlo neanche nei confronti del severissimo regolamento di Sanremo. I brani, infatti, devono essere completamente inediti e mai trasmessi in pubblico, neanche per qualche secondo. Ovviamente il buon Fedez ha presto tolto il post incriminato, ma era troppo tardi. Il giudice Stefania Garrisi ha accolto le richieste delle due associazioni e ha fissato l’udienza per il 24 febbraio.

Ovviamente, i due consorzi vogliono la squalifica immediata della canzone. Lo riporta il “Tempo“. Si è arrivati alla “sbarra” perché la Rai ha già fatto sapere che non ci sono problemi: per gli organizzatori quei pochi secondi non costituiscono una violazione. Ma quando c’è di mezzo Sanremo bisogna fare i conti con le associazioni di cantautori e per i diritti d’autore. Ecco perché si è reso necessario l’intervento del giudice.