GF Vip, Tommaso Zorzi: “Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano”. La battuta dell’influencer è abbastanza pesante

Una battuta un po’ pesante quella detta al GF Vip da Tommaso Zorzi nei confronti di Giulia Salemi. Eppure, tra i due sembra scoppiata la pace dopo settimane di litigi e discussioni continue. Dopo che l’influencer ha raggiunto la finale i due sembrano essersi riavvicinati, ma non mancano frasi piccate e punzecchiamenti vari.

Ad esempio, uno dei “temi” che Tommaso sceglie per prendere in giro Giulia e il suo rapporto con l’alcol, nel senso che lo regge poco. Un argomento sul quale generalmente si scherza, ma qualcuno ha anche parlato seriamente affermando che la ragazza mal tollera questa sostanza. E infatti Zorzi non si è fatto pregare: “Giulia è tipo Amy Winehouse, non ce la fa. Adesso le prenotiamo un paio di settimane a San Patrignano quando esce”.

GF Vip, Tommaso Zorzi sfotte Giulia Salemi e i fan si arrabbiano

Si trattava chiaramente di ironia, ma anche gli altri concorrenti (tra questi Andrea Zenga) hanno rincarato la dose. Il riferimento è alla cantautrice inglese, che in realtà è morta per droga: giovanissima, nel 2011 a soli 27 anni. Probabilmente Tommaso alludeva al cognome dell’artista, che tradotto significa “casa del vino”. In ogni caso la povera Amy aveva sicuramente problemi anche con l’alcol. L’ilarità di Tommaso non è piaciuta ai tantissimi fan di Giulia.

Il paragone con una persona morta in quel modo ha dato fastidio, e anche il fatto di aver citato la nota comunità per drogati. Insomma, per i sostenitori di Giulia Salemi le parole di Zorzi sarebbero offensive. Replicano, ovviamente, i fan del ragazzo: si trattava solo di una battuta detta con leggerezza, tra l’altro in presenza di Pierpaolo Pretelli, “fidanzato” della stessa Salemi. Lui non ha avuto nulla da ridire. Questa sera Giulia Salemi è in nomination con Stefania Orlando: una delle due abbandonerà la casa del GF Vip.