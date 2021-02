Un rapporto che si appresta ad essere molto difficile una volta usciti dalla casa quello fra Guenda Goria ed i suoi due amici all’interno della casa Zorzi e la Orlando.

Guenda Goria è stata una assoluta protagonista dei primi mesi della casa del Grande Fratello Vip assieme a sua madre, la show girl Maria Teresa Ruta, che è stata eliminata pochissimi giorni fa a seguito di una nomination fra lei, Samantha de Grenet ed Andrea Zenga.

Una donna dal carattere forte e deciso. Iconiche sono le sue discussioni ad inizio GF VIP con l’altra show girl dei tempi d’oro Matilde Brandi nonché anche quelle con la bellissima Elisabetta Gregoraci. Proprio contro quest’ultima uscì al televoto ed entrò a far parte dello spazio dedicato ai concorrenti eliminati.

Da allora la bella figlia di Amedeo Goria ha sempre fatto il tifo per la sua mamma, che considera una grande guerriera, ed anche per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Le ultime vicende e gli ultimi confronti fra loro sembrano però aver cambiato un po’ le dinamiche dei rapporti.

Guenda Goria contro Stefania Orlando e Tommaso Zorzi? Lei fa chiarezza

La verità nuda e cruda è questa. Non è di certo semplice vedere in diretta televisiva persone che reputavi così tanto amiche votare poi in nomination la tua mamma. Non sarebbe facile per nessuno vivere una situazione di inquietudine così forte.

Guenda Goria è stata accusata molte volte in questi giorni di aver cercato di sabotare la coppia formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nel tentativo di “vendicarsi” del gesto che i due avrebbero fatto nei confronti della mamma. Bisogna dire che è vero che Maria Teresa Ruta “è rimasta male” dal comportamento di entrambi ma non ha di certo detto di odiarli.

Allo stesso modo nemmeno la figlia ha mai parlato sotto termini fortemente dispregiativi nei confronti della coppia ed anzi è molto facile che quando il gioco sarà finito si ritroveranno tutti e quattro a confronto fra di loro per metterci una pietra sopra e tornare ad essere “gli amici della stanza blu” di un tempo.

Intanto però la bellissima figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria qualche sassolino dalla scarpa ha deciso di toglierselo utilizzando i social.

Io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia e’ giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l ‘ ho costruita negli anni con grande dedizione. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021