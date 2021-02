Albano Carrisi, una delle voci più note della musica italia, con la sua lunga e proficua carriera ha costruito una delle residenze più belle della Puglia.

Quest’anno il festival di Sanremo non vedrà il suo nome tra i 26 big in gara, con il dispiacere del presentatore Amadeus che contava sul fatto che con 26 dischi d’oro e 8 di platino, l’esperienza di Al Bano avrebbe portato il suo prezioso contributo.

D’altronde il cantante pugliese ha costruito la storia della musica italiana e della chermesse canora, in particolar modo con il brano vincitore di Sanremo 1982 “Felicità”, diventato ormai un inno anche all’estero.

La “Felicità” di Al Bano, il suo successo più grande

Dal 1982 ad oggi, la “Felicità” di Al Bano ha fatto il giro del mondo e continua a viaggiare. Le sue aspettative riguardo al successo di questo brano erano alte, ma non si sarebbe mai aspettato il successo che poi ha avuto: venticinque milioni di copie in tutto il mondo, e la gioia più grande è che dopo quasi quarant’anni dalla sua uscita, tutti ancora lo cantano e lo conoscono.

Al Bano pensa che il successo di questo brano sia dovuto alla sua semplicità, al fatto che una semplice tarantella allegra possa davvero scatenare la felicità in chi l’ascolta, quasi fosse un mantra.

“Felicità” è stato solo un pezzo del puzzle che compone l’immensa carriera di Al Bano, ma è di sicuro quello più importante, che gli ha permesso anche di concedersi dei lussi sul piano economico. Infatti, i proventi della canzone gli hanno concesso di far diventare la sua casa a Cellino San Marco, in Puglia, una vera e propria reggia, per sua stessa ammissione.

Al Bano e la sua casa a Cellino San Marco costruita con “Felicità”

La musica, oltre a regalare emozioni e successi, al nostro amato cantante Al Bano, ha concesso anche di realizzare una vera casa da sogno nel paese in cui è cresciuto, Cellino San Marco, in Puglia.

Abbiamo visitato la sua casa attraverso un documentario sulla sua vita andato in onda sulla Mediaset, che ci ha mostrato tutto il lusso che il cantante ha a disposizione.

Con oltre cento ettari di terreno a disposizione, la sua casa è tra le più belle della regione. Immersa nella natura, lontano dal caos mondano della città, la casa di Al Bano, oltre alla sua bellezza può godere dei meravigliosi paesaggi Pugliesi, sfruttando ettari di vigneti, di coltivazioni di prodotti locali e frutteti.

Superata la campagna, fuori dalla mega villa di Carrisi impera un enorme giardino con un’immancabile piscina – se non è questa la “Felicità”! – . Infatti, proprio all’ingresso della villa c’è uno spiazzale che ha preso il nome di “Piazza Felicità”.

La villa, però, non è una come tutte le altre. All’interno c’è un vero e proprio Hotel attrezzato con spa e ristorante, un maneggio con tanto di scuderie ma in assoluto il fiore all’occhiello è l’enorme salone riscaldato da un grande camino. Atmosfera fiabesca da castello del principe garantita.

Un vero e proprio regno, quello di Al Bano, costruito dal talento e dalla determinazione del cantante, che ad oggi farebbe invidia a chiunque.