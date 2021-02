Sei una persona che legge l’oroscopo tutti i giorni? Scopriamo insieme quali sono i cinque segni zodiacali che credono più nell’oroscopo

Anche chi dice di non crederci, ogni tanto, legge l’oroscopo, per poi negarlo quando viene scoperto. C’è chi ci crede ma ha vergogna a farlo sapere perché è convinto che si tratti soltanto di fantasie. C’è chi invece ci crede veramente e sceglie addirittura le proprie frequentazioni in base al segno zodiacale.

Più o meno, tutti abbiamo consultato l’oroscopo almeno una volta nella vita. Fosse soltanto per avere una conferma dopo un evento importante. C’è anche chi lo legge il giorno dopo, per verificare se le previsioni fossero azzeccate o meno. C’è chi proprio non riesce a fare a meno di consultare l’oroscopo ogni mattina. Scopriamo quali sono i cinque segni dello zodiaco che credono più nell’oroscopo.

I segni zodiacali che credono più nell’oroscopo. Ecco i primi cinque

Tutti noi consultiamo l’oroscopo ogni tanto, per vedere cosa hanno riservato le stelle per noi in quella giornata. Non è importante se ciò che leggiamo riesca a condizionare le nostre azioni, nel momento in cui gettiamo l’occhio su quelle quattro righe che riguardano il nostro segno zodiacale, una cosa è certa: ci crediamo!

Ma non tutti credono all’oroscopo nello stesso modo. C’è chi ci crede intensamente ed evita alcune persone perché appartengono ad un segno avverso. C’è chi lo consulta ogni tanto, magari nei momenti più complicati, alla ricerca di un po’ di conforto. C’è invece chi legge l’oroscopo soltanto per dimostrare che si tratta di una grossa menzogna.

Abbiamo già visto quali sono i segni più bugiardi o quelli più gelosi. Oggi scopriremo, invece, quali sono i segni zodiacali che credono più nell’oroscopo. Siete pronti per scoprirlo? Ecco la classifica con le prime cinque posizioni.

Toro: quinto posto. Quelli che credono solo alla sfera sentimentale

Le persone nate sotto il segno del Toro di divertono a consultare l’oroscopo, ma solo per quanto riguarda le questioni di cuore. In questo modo possono sperare sempre nell’arrivo del grande amore. Lo fanno con leggerezza ma ogni tanto seguono anche i consigli. Difficilmente però un Toro potrà leggere la parte dedicata al lavoro o alla salute.

Sagittario: quarto posto. Quelli che “non è vero ma ci credo”

I nati sotto il segno del Sagittario preferiscono non passare per persone facilmente influenzabili. Sono quelli che definiscono “una sciocchezza” l’oroscopo, poi però, quando restano soli, vanno sempre a dare un’occhiata. Di solito leggono l’oroscopo giornaliero e spesso vanno a consultare anche i segni delle persone care. Senza farsi mai scoprire, si capisce.

Gemelli: terzo posto. Quelli che si fidano delle caratteristiche

Hai presente quello che ti dice “ma tu sei del Toro, allora siamo compatibili”? Ecco, lo Scorpione fa esattamente questo. Si fida ciecamente delle caratteristiche dei vari segni zodiacali. In base ad ognuna di esse, sceglie le sue frequentazioni. Difficilmente consulta l’oroscopo giornaliero ma conosce a memoria il segno di tutti coloro che li circondano.

Pesci: secondo posto. Quelli che lo leggono tutti i giorni

I nati sotto il segno dei Pesci leggono l’oroscopo ogni santo giorno. E tutte le mattine sperano che le cose vadano esattamente come hanno letto, soprattutto se leggono qualcosa di positivo. Qualora invece l’oroscopo del giorno dovesse essere negativo non si lasciano abbattere, provano a rendere costruttivo ciò che hanno letto. Si fidano maggiormente dell’oroscopo settimanale.

Cancro: primo posto. Quelli che non ne possono fare a meno

Di solito, chi è nato sotto il segno del Cancro ama credere in tutto ciò che non ha una spiegazione razionale. Per questo i Cancro credono molto nell’oroscopo. Lo leggono quotidianamente e finiscono anche per farsi condizionare da ciò che leggono, nel bene e nel male. False speranze o illusioni sono all’ordine del giorno. Ma a loro va bene così, l’importante è che la mattina per prima cosa ci sia la pagina dell’oroscopo aperta.