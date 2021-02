La bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso commuove i suoi fan con un gesto molto emozionante. Un ricordo molto dolce per il suo papà.

Una donna che non ha mai nascosto i suoi sentimenti nonostante la sua carriera fosse basata sul raccontare e parlare dei sentimenti degli altri e di ciò che essi provano. Il lato della bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, che più spesso vediamo è quello della conduttrice televisiva tutto pepe e sempre attenta al gossip.

Esistono però molteplici lati della donna, fra cui anche quello fortemente sensibile. Il lato di chi prima di essere stata donna è stata una bambina, una figlia, una ragazza. Proprio a tal proposito infatti bisogna parlare dell’amore che la bella conduttrice partenopea prova per il suo papà.

Il rapporto padre figlia è uno di quelli che non scompare mai, che lascia un segno nel cuore all’assenza dell’altr. E lo stesso vale anche per la più famosa conduttrice del piccolo schermo. Il ricordo di Barbara d’Urso ha commosso tutti.

Barbara d’Urso ricorda il proprio papà sui social

Non sono mai state molte le notizie che circondano la famiglia della bella conduttrice partenopea proprio perché la donna ha sempre tenuto particolarmente a tenere la sua vita privata al di fuori delle telecamere. Pochissime volte infatti è emerso qualche particolare della sua famiglia.

Dobbiamo dire però che in questo caso, anche se in un unica parola, è nascosto il significato più ampio dell’assenza e della mancanza che una figlia prova nei confronti del suo papà quando ormai non c’è più da tanti anni. Di per sé rappresenta anche un messaggio chiaro che porta alla mente ed insegna quanto valga avere attorno a sé i propri genitori e godere della loro presenza fino alla fine dei loro giorni.

Un “manchi” molto sentito e che naturalmente ha commosso il popolo del web che subitamente si è apprestato a ri-condividere e commentare il messaggio della bella conduttrice partenopea che ha ricevuto tempo fa in studio Valeria Marini che invece si è battuta per difendere la propria mamma.

@carmelitadurso ciao Barbara meravigliosa eri meravigliosa sei e anche tuo padre era molto molto bello e anche uno dei tuoi due amori della tua vita era ed è magnifico ti mando un bacione col cuore❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ — Roberta Di Lorenzo 1985 (@Roberta_195785) February 18, 2021

È una foto bellissima, grazie per avela condivisa con noi🙏 Tuo papà, come le persone a noi care che purtroppo non ci sono più, saranno sempre con noi, poiché vivono nella nostra memoria. Sono sicuro che, ovunque egli sia, sia orgogliosissimo della donna straordinaria che sei ❤ — 💖 Il D’Urso Club 💖 (@durso_club) February 18, 2021