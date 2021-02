Televoto del GF Vip bloccato. Il voto settimanale è stato sospeso a causa (forse) di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente

Questa sera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda l’ennesima puntata del GF Vip. Ma sull’appuntamento pesa il “mistero” del televoto sospeso. Non si capisce cosa sia successo, ma al momento risulta impossibile optare per una tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, candidate all’eliminazione. Operazioni di televoto bloccate da qualche ora, e per chi tenta di fare la sua scelta non ci sono comunicazioni da parte di Mediaset.

Che succede? Sui social si sprecano le ipotesi: la più scontata è quella di un “sovraccarico” del server, dovuta a una improbabile votazione di massa. Con tutto il rispetto, anche una notevole affluenza di contatti non manderebbe in tilt il sistema, che si poggia sui potenti mezzi di Mediaset. E allora cosa succede? Si è anche ipotizzato di un flusso di voti esageratamente alto verso una delle concorrenti (si ipotizza la Orlando) e quindi un blocco delle operazioni per consentire delle verifiche tecniche.

VIDEO | Parpiglia e Sonia sul televoto bloccato #tzvip pic.twitter.com/7TbTB9GFBr — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 18, 2021

GF Vip, televoto sospeso: un concorrente rischia la squalifica già stasera?

Ma si tratta solo di voci che riportiamo per il solo dovere di cronaca e sulle quali non ci è possibile fare alcuna verifica. Più probabilmente, il motivo è un altro: sul web si vede un video che ha dato la possibilità di teorizzare un’altra spiegazione. Secondo Sonia Lorenzini e Gabriele Parpiglia, il televoto sarebbe stato sospeso per motivi disciplinari. Ma perchè? E’ probabile che questa sera in diretta Alfonso Signorini dia qualche spiegazione.

L’ipotesi è che qualche concorrente abbia fatto qualcosa di grave, e quindi rischia l’eliminazione immediata. A questo punto non sarebbe più necessario cacciare una tra Giulia e Stefania Orlando. Questo il motivo? Lo scopriremo soltanto stasera. Intanto, i fan sono a caccia di una presunta frase incriminata da parte di qualcuno e setacciano le registrazioni delle dirette delle scorse ore. Problema tecnico o squalifica in arrivo? Parpiglia avrebbe accennato addirittura a un nome: Samantha de Grenet. Sarà davvero così? È lei che rischia la squalifica. Lo scopriremo nelle prossime ore.