La cantante veneta Francesca Michielin torna ancora una volta a Sanremo. Andiamo a scoprire tutte le novità e le curiosità sulla sua vita

Di Francesca Michielin si conosce quasi tutto, nonostante la giovane età, sin da quando ha esordito ad X-Factor. Era il 2011 e la cantante di Bassano del Grappa aveva appena 16 anni. Il suo talento era già evidente e infatti riuscì a conquistare la vittoria quell’anno insieme alla sua maestra Simona Ventura.

Attualmente Francesca Michielin è fidanzata con Ramiro Levy, chitarrista della band Selton. I due hanno iniziato la loro relazione circa un anno fa e sembrano essere molto felici. Francesca è una grandissima tifosa della Juventus, segue spesso la sua squadra del cuore e commenta le partite sui social, spesso entrando anche in polemica con i tifosi avversari.

Ha una tartaruga di nome Geltrude e scrive spesso le sue considerazioni su un blog personale. È molto attiva anche sui social, che spesso cura da sola e altre volte aiutata da un social media manager. Ma cosa sappiamo ancora di lei? Ci sono tante cose da scoprire su Francesca Michielin, facciamolo insieme andando a vedere tutte le curiosità e i dettagli su di lei.

Chi è Francesca Michielin? Tutto quello che sappiamo sulla cantante veneta

Nome : Francesca Michielin

: Francesca Michielin Luogo di nascita : Bassano del Grappa (VI)

: Bassano del Grappa (VI) Data di nascita : 25 febbraio 1995

: 25 febbraio 1995 Età : 26

: 26 Altezza : 164 cm

: 164 cm Peso : 60 kg

: 60 kg Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : dato non disponibile

: dato non disponibile Tatuaggi : una foglia di salvia sull’avambraccio destro, in onore di sua nonna, e una serie di cerchi sul polso destro

: una foglia di salvia sull’avambraccio destro, in onore di sua nonna, e una serie di cerchi sul polso destro Dove vive : Milano

: Milano Compagno attuale : Ramiro Levy, chitarrista della band Selton

: Ramiro Levy, chitarrista della band Selton Ex fidanzati : sconosciuto

: sconosciuto Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Account Twitter : Twitter

: Twitter Account Facebook : Facebook

: Facebook Account Instagram : Instagram

: Instagram Professione: cantautrice

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 25 febbraio 1995, sotto il segno dei Pesci. All’età di 9 anni inizia a suonare il pianoforte, a 12 anni invece inizia a prendere lezioni di basso. Nello stesso periodo inizia a cantare a livello locale, rendendosi conto di avere talento. Per questo prova inizia a fare provini per provare ad entrare in alcuni programmi televisivi di successo.

Guess what? Sono sulla copertina di @Grazia

One love alla super direttrice Silvia Grilli 🤎 e un grazie ad Annalia Venezia per la bella intervista ✨ pic.twitter.com/V0iCaFM7XH — Francesca Michielin (@francescacheeks) January 27, 2021

Nel 2011 viene selezionata tra i partecipanti della quinta edizione di X-Factor. Viene assegnata al gruppo di Simona Ventura, arriva in finale e vince. Ad appena 16 anni, è già famosa e inizia la sua carriera discografica. Firma un contratto con Sony Music e incide il suo primo singolo, Distratto.

Nel 2012 sale per la prima volta sul prestigioso palco dell’Ariston, interpretando con Chiara Civello il brano Al posto del mondo. Nello stesso anno incide il suo primo album, Riflessi di me, che contiene, oltre a Distratto, altri singoli di successo, come Tutto quello che ho, Se Cadrai e Sola.

Nel 2015 arriva di20, il suo secondo album di inediti. Anche questo disco è un gran successo, grazie ai singoli L’amore esiste, Amazing, Un cuore in due, Lontano, Nessun grado di separazione e Battito di ciglia. Nel 2018 pubblica 2640, intitolato così perché indica l’altitudine di Bogotà, capitale della Colombia, dove ama spesso recarsi.

L’ultima sua fatica risale al 2020 e si chiama Feat (stato di natura), un disco che contiene Stato di natura, Gange, Cheyenne, Riserva naturale e Monolocale. In questo album ci sono molte collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Max Gazzé, i Maneskin, Carl Brave e Charlie Charles.

Tutte le sue partecipazioni a Sanremo e quella del 2021

Francesca Michielin parteciperà all’edizione di Sanremo 2021 insieme a Fedez. I due si presenteranno sul palco dell’Ariston con la canzone Chiamami per nome. Dopo aver rischiato la squalifica, la coppia ha confermato la sua presenza a Sanremo e si è riappacificata dopo un piccolo momento di contrasto.

Non è la prima volta che la Michielin partecipa alla più importante kermesse musicale italiana. Nonostante la giovane età, si può quasi considerare una veterana. Come già detto, la prima volta a Sanremo è stata con un duetto. Nel 2016 canta il brano Nessun grado di separazione, che arriva secondo in classifica, dietro gli Stadio.

Dopo la rinuncia del gruppo bolognese, la Michielin rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi al 16° posto. Nel 2020 ritorna ancora una volta a Sanremo cantando Si può dare di più insieme a Levante e Maria Antonietta nella serata delle cover. Quest’anno è quindi alla sua quarta partecipazione alla più importante manifestazione canora del nostro paese.

Non è la prima volta che collabora con Fedez. I due hanno infatti cantato insieme nel 2015 il singolo Magnifico, presente sia nell’album di20are della Michielin, che in Pop-Hoolista del rapper marito di Chiara Ferragni. La versione inserita nell’album della Michielin è stata rivisitata ed arrangiata in maniera diversa.

Francesca Michielin, vita privata

Francesca Michielin è impegnata in una relazione amorosa con Ramiro Levy. Si tratta del chitarrista della band Selton, un gruppo folk brasiliano residente a Milano, in attività dal 2005. Levy è nato a Porto Alegre nel 1985 ed è uno dei fondatori della band. Ma sembra che l’uomo perfetto di Francesca sia un altro.

In una recente intervista, infatti, ha dichiarato che il suo uomo ideale è Alberto Angela, noto divulgatore scientifico e storico volto della Rai. Ha addirittura una coperta con la sua faccia. La Michielin ha anche dichiarato di aver scritto la sua prima canzone pensando ad un amore non corrisposto.

Lo ha rivelato qualche anno fa a Vanity Fair: “Piangevo tutto il giorno. Ora sono felice, ho trasformato tutto quel malessere in qualcosa di bello”. E ancora: “Ho vissuto un amore complicato tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia e lui era molto geloso. L’ho vissuta male. Da quella relazione ho imparato che bisogna condividere e lasciarsi andare”.