A Sanremo 2021 era uno dei cantanti più attesi di tutti. Sul palco come sempre è stato una macchina da guerra pronta a combattere la “tossicità della normalità”.

Achille Lauro è uno degli ospiti, conduttori, opinionisti, insomma qualsiasi cosa lui faccia sul palco è fra le cose più attese di Sanremo 2021. Il giovane artista romano si è presentato sul palco e per l’ennesima volta ha mostrato tutta la sua arte.

Il poliedrico e sempre oltre ogni schema artista si è presentato sul palco abbattendo ogni canone di bellezza estetico e di moda. Ha portato un look che è strabiliante, ricco di dettagli e di oggetti che sicuramente faranno parlare. Il giovane ha fatto come sempre una bella figura.

Achille Lauro ha portato un look simile a quelle famose immagini che girano in rete e che più vengono viste più ci sono cose da notare. Andiamo a vedere cosa è successo all’Ariston con Achille Lauro.

E’ sceso dalle scale con una parrucca blu, perfettamente truccato e ricco di dettagli nel suo vestito. Alcuni giurano di avergli visto una simil cintura di castità sul ventre. Un microfono il cui centro è rappresentato da un cuore circondato da fiamme argentee.

Piume rosa che resteranno nella storia soprattutto per essere le uniche rimaste sul palco di Sanremo al termine del suo monologo finale con le luci che pian piano sfumavano e si spegnevano. Naturalmente non è sfuggito il dettaglio delle lacrime di sangue.

Il look rimanda molto anche a quello di Andromeda della saga dei “Cavalieri dello zodiaco” con l’aggiunta delle famose piume, alcune delle quali sono rimaste sul palco dopo l’esibizione come a suggellare il passaggio dell’artista, e di una scarpa con tacco argentato portata benissimo durante tutta la performance. Fra l’esibizione di Achille Lauro e le lacrime di Fedez il festival è partito con il botto.

Per me Achille Lauro è un’artista pazzesco, ogni cosa che fa ha un senso, è collocata in un contesto, tutto è ricco di riferimenti, è profondo, blasfemo, esagerato, ed è tutto questo insieme, non siete d’accordo? Non mi interessa quindi non venite a dirmelo #sanremo2021

— Eli (@eliscrivecose) March 2, 2021