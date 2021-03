Oggi scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica dei segni di cui ti puoi fidare: ci sei anche tu tra i segni affidabili?

Quali sono le persone di cui ti puoi fidare?

Certo, nella vita contano i fatti più che le parole ma l’oroscopo può aiutarci anche in questo caso.

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che non si tirano indietro di fronte alle difficoltà e che possono veramente essere considerati seri ed affidabili.

Ci sarai anche tu nelle prime posizioni?

I segni di cui ti puoi fidare: ecco le prime cinque posizioni

Essere affidabili è una qualità non da poco.

Sapere di poter contare su qualcuno, infatti, è una sensazione veramente meravigliosa!

Anche se l’oroscopo va preso come un aspetto divertente della vita e non può in nessuna maniera dirci esattamente quale sia il carattere di una persona, possiamo fare un tentativo e scoprire quali sono i segni più affidabili dello zodiaco.

Stelle e pianeti, infatti, influenzano la nostra vita ed il nostro modo di fare e possono indicarci quali sono le persone migliori da frequentare e quelle… più a rischio.

Qui ti abbiamo svelato quali sono i segni più manipolatori di tutto lo zodiaco mentre, invece, in questo articolo abbiamo parlato di quali siano i segni più spendaccioni.

Oggi, scopriamo quali sono i segni su cui puoi sempre contare, non importa cosa sia successo e se abbiate litigato o meno.

Ecco la classifica!

Capricorno: quinto posto

Spesso accusati (ingiustamente) di non avere sentimenti e di non saper pensare anche agli altri, i nati sotto il segno del Capricorno sono tra i segni migliori da avere al proprio fianco!

I nati sotto questo segno, infatti, sono leali fino allo stremo e non si tirano mai indietro.

Il Capricorno è un segno sul quale puoi sempre contare se sei in difficoltà: anche se faticano ad esprimere il loro supporto a parole, li troverai sempre al tuo fianco quando avrai bisogno.

Toro: quarto posto

Anche se spesso sembrano dimenticarsi dell’esistenza degli altri e si fanno sommergere dai propri problemi e preoccupazioni, i nati sotto il segno del Toro sono fra i segni sui quali puoi veramente contare!

Questo segno, infatti, non si tira indietro di fronte alle difficoltà altrui, anzi!

Quando hai un problema puoi sempre contare sul fatto che il Toro ti aiuti e sia dalla tua parte.

Sono amici preziosissimi!

Leone: terzo posto

Orgogliosi, tenaci, spesso arrabbiati ed ancora più spesso spocchiosi: sembra strano trovare i nati sotto il segno del Leone così in alto in questa classifica, vero?

Evidentemente, però, non ne conosci molti o non li conosci bene.

Il Leone, infatti, è un segno che ha veramente a cuore il bene delle persone che ama; per questo motivo, non importa cosa sia successo nella vostra vita, sarà sempre presente per te nel momento del bisogno.

Non avrai bisogno neanche di chiedere!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone che, spesso, faticano a farsi prendere sul serio.

Il motivo è che sono persone allegre e spensierate, che preferiscono concentrarsi sui lati positivi della vita ed anche delle persone che li circondano.

Sono, però, anche persone estremamente affidabili!

Il Sagittario è un segno che non porta rancore e, anzi, che si prodiga per il benessere degli altri (a volte anche troppo).

In ogni caso, se hai un problema, puoi sempre contare sul tuo amico del Sagittario: non ti deluderà mai!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni di cui ti puoi fidare

Anche se spesso finiscono per occupare le prime posizioni di classifiche tutt’altro che lusinghiere, i nati sotto il segno del Cancro sono persone sulle quali puoi sempre fare affidamento.

Certo, sono difficili da gestire (ed a volte anche da sopportare) ma il loro attaccamento e la loro lealtà non sono davvero secondi a nessuno.

Un Cancro ferito, di certo, potrebbe rispondere male ad una richiesta d’aiuto: questo non vuol dire, però, che non risponderà.

Sono sempre presenti per chi ha bisogno, basta chiederglielo in maniera chiara e diretta.

Il Cancro, poco importa cosa sia successo o come lo hai trattato in passato, ti darà sempre una mano nel momento del bisogno: puoi sempre contare su di lui!