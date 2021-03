È terminata la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ecco cosa è successo e la classifica dei primi 13 big. Due giovani già eliminati

Amadeus ha quasi mantenuto la promessa: bisognava finire entro l’una e mezza e ha sforato soltanto di pochi minuti. Ma era la prima serata, abbiamo visto cose peggiori. Si sono esibiti i primi 13 big e anche 4 giovani. Gli ospiti della serata sono stati Loredana Berté, Alessia Bonari e Diodato, vincitore della scorsa edizione.

La serata è iniziata con una lettera di Amadeus e subito un simpatico siparietto con l’amico Fiorello. Uno dei tanti della serata. Il direttore artistico ha dichiarato di aver accettato di condurre l’edizione 2021 del Festival di Sanremo per omaggiare il paese reale in lotta contro la pandemia.

Immediatamente dopo è toccato a Fiorello esibirsi con un medley, indossando un vestito che sicuramente sarà ricordato negli anni. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nel corso di questa prima serata e qual è la classifica provvisoria dei primi 13 big in gara.

Sanremo, la prima serata. Zlatan autoritario, la Berté lancia un messaggio importante

Dopo aver rotto il ghiaccio, Fiorello e Amadeus hanno dato il via alla prima serata del Festival di Sanremo 2021 presentando i primi quattro giovani in gara. Gaudiano e Folcast sono passati in semifinale, a discapito di Elena Faggi e Avincola, che si è presentato sul palco con un pallone. Amadeus non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare due palleggi.

Dopo aver ascoltato Fai Rumore, la canzone vincitrice della scorsa edizione, eseguita live da Diodato, è iniziata anche la serata dei big. Arisa con Potevi fare di più ha aperto le danze per poi lasciare il palco a Matilda De Angelis, conduttrice per una serata, che ha annunciato l’esibizione di Colapesce e Dimartino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Poi è toccato a Zlatan Ibrahimovic scendere la famosa scalinata. Il campione svedese del Milan si è prestato a diversi siparietti divertenti nel corso dei quali ha preso in giro il presentatore Amadeus. Il terzo artista ad esibirsi è stato Aiello, che ha eseguito il brano Ora. Poi è arrivato un momento emozionante.

Amadeus, infatti, ha chiamato sul palco dell’Ariston Alessia Bonari, l’infermiera che aveva postato uno scatto sui social mostrando i segni della mascherina. Questa foto era diventata immediatamente virale e per questo il direttore artistico l’ha voluta sul palco per parlare di quella foto e per presentare l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin.

Loredana Berté ha cantato alcuni dei suoi pezzi più famosi. Al termine dell’esibizione ha mostrato due scarpe rosse, per sottolineare la lotta contro la violenza sulle donne: “Al primo schiaffo dovete denunciare”, ha dichiarato emozionata la cantante di origini calabresi. A quel punto è arrivata l’esibizione di Max Gazzé, che si è presentato sul palco con una folta barba e una finta band composta da cartonati.

Immediatamente dopo l’esibizione del cantante romano, Amadeus ha voluto leggere un messaggio a favore di Patrick Zaki, imprigionato in Egitto da un anno per aver postato su Facebook presunte frasi oltraggiose. Noemi, visibilmente dimagrita, ha emozionato il pubblico con il suo brano, Glicine.

Dopo l’esibizione di Achille Lauro, ospite artistico fisso di questa edizione, ha cantato Madame, che è salita sul palco a piedi nudi. Matilda De Angelis ha sfoggiato le sue doti di attrice con una lezione sui baci nel corso della quale ha giocato con Amadeus, sempre molto disponibile con tutti gli artisti che lo circondano.

Dopo aver visto i Maneskin e Ghemon, l’attrice bolognese ha duettato con Fiorello cantando Ti lascerò. La gara ha visto poi esibirsi Coma Cose e Annalisa, sempre molto sensuale ed elegante. Diodato ha salutato il pubblico con altri due successi. Gli ultimi due artisti a cantare sono stati Francesco Renga e Fasma. A fine puntata è stata mostrata la classifica provvisoria dei primi 13 big in gara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

La classifica provvisoria

1) Annalisa – Dieci

– Dieci 2) Noemi – Glicine

– Glicine 3) Fasma – Parlami

– Parlami 4) Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

e – Chiamami per nome 5) Francesco Renga – Quando trovo te

– Quando trovo te 6) Arisa – Potevi fare di più

– Potevi fare di più 7) Maneskin – Zitti e buoni

– Zitti e buoni 8) Max Gazzé – Il farmacista

– Il farmacista 9) Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

e – Musica leggerissima 10) Coma Cose – Fiamme negli occhi

– Fiamme negli occhi 11) Madame – Voce

– Voce 12) Ghemon – Momento perfetto

– Momento perfetto 13) Aiello – Ora