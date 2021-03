Achille Lauro ancora una volta stupisce con il suo look. Non bastasse l’esibizione di ieri a Sanremo, ecco la copertina al limite

Un artista a tutto tondo che in ogni sua esibizione, divide. Achille Lauro è cosi: prendere o lasciare. Ed ancora una volta la sua scelta provocatoria porterà sicuramente a tantissime polemiche.

Il cantante infatti sarà protagonista indiscusso del prossimo numero di Vanity Fair in edicola dal 10 marzo. Ma a far discutere non sono tanto le sue parole all’interno del magazine, ma la copertina a lui dedicata che lo vede raffigurante una Madonna che piange lacrime di sangue. Lo stesso Achille ha commentato così lo scatto: “Per questa copertina, so che mi accuseranno di blasfemia, ma i santi e le Madonne sono immagini che fanno parte della mia storia, della mia gallery esistenziale. Sono un uomo, un bambino, una donna. Un artista che supera gli stereotipi. Una persona che non ha paura di avere paura”.

Achille Lauro, il significato delle lacrime di sangue

Non è di certo la prima volta che il cantante usa dei riferimenti religiosi al limite: anche lo scorso anno a Sanremo il suo look era ispirato, secondo lui, a San Francesco. Ieri sera, durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, Achille Lauro si è presentato con un vestito ricco di piume, una parrucca azzurra e durante la performance ha lasciato cadere delle lacrime di sangue dai suoi occhi.

Il riferimento, in questo caso, era alla Madonnina di Civitavecchia. Una statua che nel 1995 avrebbe stillato lacrime di sangue per ben quattordici volte. In quell’occasione Monsignor Grillo ha dichiarato che il significato delle lacrime insanguinate era un invito alla penitenza, mentre per l’artista rappresentano un invito ad evitare pregiudizi vecchi e ormai sorpassati.

E a chi gli ha domandato come mai spesso si diverte ad indossare abiti femminili, Lauro ha risposto candidamente: “E’ semplice: perché la donna è l’estremo simbolo di libertà”.