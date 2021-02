Malore per il principe Filippo: di pochissimi minuti fa la notizia che il Principe è stato ricoverato in ospedale. Ecco che cosa sta succedendo a Buckingham Palace.

A quanto sembra, il ricovero sarebbe una misura puramente precauzionale eppure i fan della Famiglia Reale non sono di certo sereni.

Dopotutto, a 99 anni compiuti e nel mezzo di una pandemia globale, c’è poco da stare tranquilli.

Il Principe Filippo, secondo quanto riportano i media inglesi, si troverebbe in questo momento in ospedale a seguito di un malore: ecco che cosa sta succedendo.

Malore per il principe Filippo ricoverato in ospedale: come sta

“Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato all’ospedale King Edward VII di Londra, martedì sera. L’ammissione del duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo un malore. Il duca dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni di osservazione e riposo”

Questa, secondo quanto riporta Repubblica, la nota con la quale Buckingham Palace ha deciso di rendere pubblica una notizia che avremmo sperato di non sentire.

Il principe Filippo, storico consorte della regina Elisabetta, si trova in questo momento ricoverato in ospedale.

Il motivo sarebbe da riscontrarsi in un non ben precisato “malore” che avrebbe decisamente preoccupato il medico di corte, tanto da fargli consigliare un ricovero ospedaliero.

Il principe Filippo, 99 anni compiuti, nonostante le precauzioni prese insieme alla regina Elisabetta sembrerebbe essere incappato in un incidente di percorso.

Da Buckingham Palace, però, non sono arrivate ulteriore notizie o chiarimenti ed il King Edward VIII (l’ospedale dove si trova Filippo) non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

In molti, negli anni, hanno scherzato sulla figura del principe Filippo, famoso per non essere invecchiato al meglio.

Periodicamente, su Internet e sui tabloid, uscivano notizie false, che puntavano a far credere al mondo che il principe fosse morto.

Ora, nonostante gli scherzi e le battute di cattivo gusto, il mondo aspetta con il fiato sospeso di conoscere la sorte del Duca di Edinburgo, uno dei re consorti più longevi della storia della monarchia.

Filippo è al fianco di Elisabetta dal 1947 e si è ritirato dalla vita pubblica inglese solo nel 2017; insomma, se la Regina è stata una delle esponenti della monarchia più fiere e combattive, di certo suo marito non è stato un personaggio meno importante.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.