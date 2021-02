Cristiano Ronaldo, avversario storico del Porto, ha realizzato contro di loro uno dei gol più belli della sua carriera. Il racconto

Cristiano Ronaldo e il Porto, una storia di odio e rivalità sportiva. Lui, portoghese di Funchal, ha infatti iniziato la sua illustrissima carriera di bomber nelle fila dello Sporting Lisbona, acerrimo rivale dei Dragoes, e oggi se li ritroverà di nuovo contro negli ottavi di finale di Champions League.

La Juventus fa affidamento sul suo giocatore principe per cercare di strappare il pass per i quarti di finale: anche l’anno scorso, nonostante l’eliminazione contro il Lione, CR7 fu uno dei pochi a salvarsi.

Ronaldo, inoltre, non è nuovo a realizzare prodezze contro la squadra portoghese. Nel 2009, infatti, ha siglato uno dei gol più belli della sua carriera nella sfida di ritorno dei quarti di finale. Erano i tempi del Manchester United di Ferguson e i Red Devils avevano pareggiato 2-2 in casa nel match di andata. Serviva dunque una grande prestazione in terra lusitana. E quando le cose si fanno dure, CR7 non si tira di certo indietro.

La partita all’Estadio do Dragao termina 1-0 per gli inglesi, con una rete fantastica di Ronaldo: una bordata da 35 metri che si è insaccata alle spalle del portiere ad una velocità di 103 km/h, diventando una delle reti più amate dai tifosi dello United che quell’anno poi disputerà, perdendola, la finale di Roma contro il Barcellona.

Cristiano Ronaldo oggi affronta di nuovo il Porto: i precedenti della Juventus

Se Cr7 può vantare degli ottimi precedenti contro il Porto, non è da meno la Juventus che contro la squadra portoghese non ha mai perso finora. L’ultimo precedente risale alla Champions League 2017, con i bianconeri che hanno vinto 2-0 in trasferta e 1-0 a Torino.

Stasera, complici gli infortuni di Bonucci, Arthur e Cuadrado, Pirlo punterà sul buon momento di forma di Alex Sandro ed è pronto a far giocare di nuovo McKennie titolare sulla fascia destra dopo la sconfitta di Napoli. Questa la probabile formazione:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Il match sarà trasmesso a partire dalle 21 in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.