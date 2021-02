Hayley Leitch è diventata famosa in “Malati di Pulito”. Ecco che fine ha fatto la donna che si lavava le mani 60 volte al giorno

Tante volte ci troviamo di fronte a dei personaggi inaspettati che, grazie ad un programma televisivo, raggiungono la notorietà per poi sparire del tutto dalla scena pochi mesi dopo. Ma si sa, la curiosità ci spinge ad andare alla ricerca di queste “meteore” della tv e a scoprire che cosa fanno oggi.

Hayley Leitch, la donna che si lavava le mani 60 volte al giorno

Una di queste è sicuramente Hayley Leitch, la giovane donna diventata famosa grazie al programma tv “Malati di Pulito”, andato in onda su Real Time e di recente riproposto nella programmazione del canale televisivo.

Lo show raccontava le vicende di alcune persone affette da un improbabile disturbo ossessivo-compulsivo legato alle pulizie domestiche. Hayley era una delle partecipanti ed in più di un’occasione ha avuto modo di spiegare che la sua ossessione derivava dalla morte della nonna: “Credo che tutto sia incominciato per me quando avevo solo quattro anni e mia nonna morì. – ha spiegato al The Sun – Lì iniziai a pensare che se era morta era per colpa dei germi cattivi che l’avevano attaccata. Così, tutto è incominciato. Io non volevo che nessuno stesse male perciò ho iniziato a pulire a più non posso, perché ero convinta che così nessuno si sarebbe mai ammalato, finché il disordine è diventato ossessivo compulsivo e incontrollabile”.

Che fine ha fatto la protagonista di “Malati di Pulito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hayley Leitch (@hayleys_help)

Hayley, mamma di tre bambini, ha raccontato di pulire la sua casa tutti i giorni dalle 6 alle 9 e di arrivare a lavarsi le mani anche 60 volte al giorno. Una volta terminata la sua esperienza televisiva la donna ha continuato ad avere successo su Youtube. Il suo canale è molto seguito, anche se non sempre gli argomenti trattati sono inerenti al tema delle pulizie.

La Leitch ha un suo agente e vende anche prodotti di merchandising personalizzati, come ad esempio le magliette con la scritta “Spread love, not germs”. E chissà se finalmente avrà messo fine ai suoi attacchi di panico legati alla sua ossessione.