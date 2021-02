Sarah Neeley, il cambiamento dopo essersi rivolta al programma Vite al Limite per affrontare la sua obesità. Non crederete ai vostri occhi (Foto)

Sarah Neeley è stata una paziente del dottor Nowzaradan, gli ha raccontato del suo peso, della sua storia e di come desiderasse liberarsi di quel corpo che ormai non riconosceva più. La ragazza, il giorno in cui si è presentata al programma, pesava più di 300 chili, un peso che inevitabilmente le ha fatto pensare di proteggere la sua salute chiedendo l’aiuto del dottore.

Per potersi far aiutare dal dottor Nowzaradan, ha dovuto lasciare la sua città, i suoi cari e tutta la sua vita per 12 mesi, mostrando un sacrificio ed un impegno notevoli e, ad oggi, ripagati al 100%.

Sarah Neeley: un’intera vita in compagnia dell’obesità

Questa ragazza ha dovuto affrontare fin da piccola il demone dell’obesità, di cui è riuscita a liberarsi solo dopo più di 35 anni. La ragazza, infatti, già all’età di 8 anni era arrivata a pesare 100 chili, un peso che si sarebbe potuto rivelare mortale per una bambina così piccola.

Quello che l’ha portata a cercare nel cibo un vero e proprio rifugio, è stata la terribile storia della sua famiglia, che le ha provocato una sofferenza incurabile, precipitata nell’obesità. Sarah ha sofferto molto per il divorzio dei genitori e l’alcolismo di suo padre che si trasformava in comportamenti violenti anche nei confronti di sua madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Elizabeth Neeley (@sarahneeley92)

Non solo, nonostante il percorso di vite al limite, Sarah ha dovuto lottare contro una forte depressione dovuta ad un aborto, a soli 24 anni. Tutto questo però, non ha mai fatto sì che lei potesse demordere, e infatti oggi ha raggiunto risultati pazzeschi, si è creata una nuova vita ripartendo da 0. Ma com’è oggi Sarah Neeley?

Sarah Neeley dopo vite al limite, com’è oggi?

Dopo il lungo percorso nel programma Vite al Limite, finalmente Sarah torna a sorridere alla vita, ed anche lei le sorride regalandole un bambino e una vita più stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Elizabeth Neeley (@sarahneeley92)

Adesso, Sarah, ha un compagno del quale è rimasta nuovamente incinta, si è liberata della presenza dell’alcool nella sua vita, perché ora ha dei motivi in più per sorridere. Ma tutto questo è solo una cornice, il vero quadro adesso è lei, che ha imparato ad amare sia il suo corpo che la sua anima. Ora non ha più paura di guardarsi allo specchio e vedere un’estranea.

Oggi Sarah vive in un nuovo corpo, che le dà serenità e una salute più stabile. Una salute che deve preservare perché vuole dare alla sua famiglia tutto l’amore possibile, quello che – probabilmente – lei non ha mai ricevuto dalla sua.